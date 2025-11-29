Menu
POLÍCIA
NA CALADA

Bandidos invadem casa de condomínio de luxo em Salvador; polícia apura caso

Prejuízo estimado é de mais de R$100 mil

Por Andrêzza Moura

29/11/2025 - 7:41 h | Atualizada em 29/11/2025 - 7:52
Portas arrombadas pelos criminosos
A Polícia Civil apura uma invasão registrada na madrugada desta sexta-feira, 28, em uma residência situada em um condomínio de luxo em Piatã, Salvador, de onde foram levados diversos itens de alto valor. Segundo informações da polícia, o imóvel estava desocupado no momento do crime.

Moradores relataram que os suspeitos conseguiram acessar o imóvel por um portão que faz ligação direta com a rua e, em seguida, escalaram a parede até alcançar o andar superior, por onde entraram.

A proprietária só descobriu o roubo ao retornar à casa pela manhã, quando se deparou com os cômodos revirados, portas danificadas e marcas de pegadas que revelavam o caminho percorrido pelos criminosos. Em imagens feitas por ela, é possível ver gavetas abertas e sinais de arrombamento.

Proprietária encontrou imóvel totalmente revirado
Entre os bens levados estão eletrônicos, joias e acessórios de luxo, somando um prejuízo que ultrapassa os R$ 100 mil. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Em nota, a Polícia Civil informou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e que diligências seguem em andamento para identificar e localizar os envolvidos. Até a mnhã deste sábado, ninguém havia sido identificado e/ou preso. As informações são do G1.

