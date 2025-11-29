CAPTURADO
Polícia prende um dos criminosos mais procurados da Bahia
Homem estava foragido desde 2020 e foi localizado em Santa Catarina
Por Andrêzza Moura
Um dos criminosos mais procurado da Bahia foi preso, n manhã da sexta-feira, 28, em uma residência de alto padrão no bairro Ponta Aguda, em Blumenau, Santa Catarina. Fabrício Santos do Nascimento, conhecido como FB e Bolota, é apontado pela Polícia Civil da Bahia como um dos principais chefes do tráfico de drogas em Feira de Santana, cidade a cerca de 115 Km de Salvador.
Segundo informações da polícia,FB já vinha sendo monitorado há meses em, quando foi localizado, se apresentou como se fosse outra pessoa e apresentou documento falso. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Fabrício, que tem ligação com a facção Comando Vermelho (CV), estava com dois mandados de prisão em aberto.
Ele era considerado foragido desde 2020, quando fugiu do presídio de Feira de Santana e, desde então, era investigado por ordenar sequestros e homicídios na região. A SSP-BA ainda não definiu se ele permanecerá preso em Santa Catarina ou será transferido para uma unidade prisional na Bahia.
