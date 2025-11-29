Polícia prende um dos criminosos mais procurados da Bahia

Bolota estava com dois mandados de prisão em aberto - Foto: Reprodução

Um dos criminosos mais procurado da Bahia foi preso, n manhã da sexta-feira, 28, em uma residência de alto padrão no bairro Ponta Aguda, em Blumenau, Santa Catarina. Fabrício Santos do Nascimento, conhecido como FB e Bolota, é apontado pela Polícia Civil da Bahia como um dos principais chefes do tráfico de drogas em Feira de Santana, cidade a cerca de 115 Km de Salvador.

Segundo informações da polícia,FB já vinha sendo monitorado há meses em, quando foi localizado, se apresentou como se fosse outra pessoa e apresentou documento falso. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Fabrício, que tem ligação com a facção Comando Vermelho (CV), estava com dois mandados de prisão em aberto.

Homem foi localizado nesta casa | Foto: Reprodução

Ele era considerado foragido desde 2020, quando fugiu do presídio de Feira de Santana e, desde então, era investigado por ordenar sequestros e homicídios na região. A SSP-BA ainda não definiu se ele permanecerá preso em Santa Catarina ou será transferido para uma unidade prisional na Bahia.