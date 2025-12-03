Homem é preso após ameaçar tia e guardar armas em casa na Bahia

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após ser intimidada pelo sobrinho com uma arma de fogo - Foto: Reprodução

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 3, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, após ser acusado de ameaçar de morte a própria tia.

A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil, que cumpria um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica do município.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após ser intimidada pelo sobrinho com uma arma de fogo. Ela relatou medo de que as ameaças se concretizassem, o que levou a Justiça a autorizar a ação para evitar que a situação evoluísse para algo mais grave.

Buscas

Durante as buscas na residência do suspeito, os policiais encontraram:

duas espingardas;

e três munições calibre .36,

Segundo a polícia, todo material estava guardado sem qualquer tipo de autorização legal. O armamento foi apreendido e encaminhado para perícia.

A investigação apura se as armas eram usadas exclusivamente para ameaças contra familiares ou se o suspeito poderia estar envolvido em outras ocorrências na região.

Detido

O homem foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana. Na delegacia, o flagrante foi formalizado com base nos crimes de ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

Ele segue detido e ficará à disposição do Poder Judiciário, que deve decidir sobre a conversão da prisão em preventiva.