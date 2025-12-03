Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRISÃO EM FLAGRANTE

Homem é preso após ameaçar tia e guardar armas em casa na Bahia

Suspeito segue detido e ficará à disposição do Poder Judiciário

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/12/2025 - 23:00 h
De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após ser intimidada pelo sobrinho com uma arma de fogo
De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após ser intimidada pelo sobrinho com uma arma de fogo -

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 3, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, após ser acusado de ameaçar de morte a própria tia.

A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil, que cumpria um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica do município.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após ser intimidada pelo sobrinho com uma arma de fogo. Ela relatou medo de que as ameaças se concretizassem, o que levou a Justiça a autorizar a ação para evitar que a situação evoluísse para algo mais grave.

Leia Também:

Concurso de decoração natalina vai premiar o comércio feirense
Renovação política de Feira reacende com encontro entre Deyvid Bacelar e Pablo Roberto
Jerônimo ganha apoio de mais um prefeito que estava na oposição

Buscas

Durante as buscas na residência do suspeito, os policiais encontraram:

  • duas espingardas;
  • e três munições calibre .36,

Segundo a polícia, todo material estava guardado sem qualquer tipo de autorização legal. O armamento foi apreendido e encaminhado para perícia.

A investigação apura se as armas eram usadas exclusivamente para ameaças contra familiares ou se o suspeito poderia estar envolvido em outras ocorrências na região.

Detido

O homem foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana. Na delegacia, o flagrante foi formalizado com base nos crimes de ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

Ele segue detido e ficará à disposição do Poder Judiciário, que deve decidir sobre a conversão da prisão em preventiva.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

armas apreendidas crime familiar deam feira de santana Maria Quitéria Polícia Civil prisão segurança pública violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após ser intimidada pelo sobrinho com uma arma de fogo
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após ser intimidada pelo sobrinho com uma arma de fogo
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após ser intimidada pelo sobrinho com uma arma de fogo
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia após ser intimidada pelo sobrinho com uma arma de fogo
Play

Familiares buscam por adolescente desaparecida em cidade da RMS

x