Concurso de decoração natalina vai premiar o comércio feirense

Concurso natalino promete premiar criatividade e atrair consumidores ao comércio - Foto: Valdenir Lima/ Secom PMFS

A cidade de Feira de Santana entrou oficialmente no clima natalino. A Prefeitura lançou, nesta quarta-feira, 3, o "Concurso Cultural de Decoração Natalina", que promete movimentar o comércio local e transformar vitrines, fachadas e espaços internos em verdadeiros cenários temáticos de Natal. O objetivo é estimular a criatividade dos empreendimentos e fortalecer as vendas durante o período mais aquecido do varejo.

Lançamento do Concurso Cultural de Decoração Natalina | Foto: ACM SECOM PMFS

“É uma iniciativa que visa à valorização do comércio e ao fortalecimento da economia local”, destacou o prefeito José Ronaldo de Carvalho, durante o lançamento oficial do concurso, no Paço Municipal Maria Quitéria. O Concurso Cultural é promoido pela Prefeitura de Feira de Santana, por meio das secretarias municipais de Comunicação Social, de Desenvolvimento Econômico e de Cultura.

Prêmio em dinheiro

O concurso oferece premiação de R$ 3.300 para o primeiro colocado de cada categoria, totalizando R$ 9.900 em prêmios, além do troféu “Destaque Decoração Natal 2025”, certificado e ampla divulgação nas mídias oficiais do município. A proposta é reconhecer e incentivar os comerciantes que investirem em ambientações especiais capazes de atrair o público e valorizar a experiência de compra.

As inscrições seguem abertas até o dia 12 de dezembro, no site oficial da gestão municipal (www.feiradesantana.ba.gov.br), no link do "Concurso". O julgamento será realizado entre os dias 17 e 31 de dezembro deste ano, por um corpo de jurados formado por sete avaliadores atentos a detalhes com olhar natalino. Podem participar empresas dos setores de comércio e serviços, incluindo lojas de rua, estabelecimentos de diferentes portes e shoppings.