HOME > POLÍTICA
NOVO ALIADO

Jerônimo ganha apoio de mais um prefeito que estava na oposição

Movimento ocorre após rompimento do deputado Cafu Barreto com a base petista

Redação

Por Redação

03/12/2025 - 19:07 h
Jerônimo e Dr. Afonso se reuniram audiência nesta qurta-feira, 3.
Jerônimo e Dr. Afonso se reuniram audiência nesta qurta-feira, 3.

O prefeito de Ibititá, Dr. Afonso (MDB), reforçou a aproximação e aliança do grupo político com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), após audiência realizada na tarde desta quarta-feira, 3.

O movimento do prefeito ocorre após rompimento do deputado e ex-prefeito, Cafu Barreto (PSD) com a base petista, evidenciando que o apoio político ao governador Jerônimo na cidade segue em vetor crescente.

“O sentimento é gratidão. Ibititá passou anos de atraso devido aos problemas ocasionados pela gestão passada, mas com a parceria do governador tenho certeza que viveremos dias de avanço. Ibititá saberá ser grato ao senhor, governador”, garantiu o prefeito, que apoiou ACM Neto (União Brasil) em 2022.

Demonstrando unidade no grupo, Dr. Afonso esteve acompanhado do vice-prefeito, Ulisses Barbosa; do vereador mais votado município, Hernandes Pires; além da secretária municipal de Educação, Isabelza Mendonca; a secretária de Assistência Social, Lisandra Alves; o secretário de Saúde, Rosalvo de Castro; e a diretora do Núcleo Territorial de Educação, Fabrizia Pires; e o deputado estadual Jacó (PT).

Tags:

aliança Governador Jerônimo Rodrigues Ibititá prefeito Dr. Afonso

x