Renovação política de Feira reacende com encontro entre Deyvid Bacelar e Pablo Roberto

O encontro do coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, pré-candidato a deputado federal pelo PT, com o vice-prefeito e secretário de Educação de Feira de Santana, Pablo Roberto, movimentou os bastidores da política feirense. A foto publicada por Bacelar nas redes sociais, em clima de cordialidade, ganhou repercussão por reunir duas lideranças de campos historicamente opostos.

Mais do que um gesto de respeito pessoal, a aproximação chamou atenção pelo que simboliza: uma possível mudança geracional em uma cidade marcada há décadas pela presença dominante de figuras tradicionais como José Ronaldo e Zé Neto.

Feira de Santana vive um cenário político polarizado e estruturado por velhos grupos, mas a relação amistosa entre Deyvid Bacelar e Pablo projeta a ideia de que novas lideranças podem disputar protagonismo nas próximas eleições. Ambos são pré-candidatos a deputado federal em 2026 e dialogam com públicos distintos, porém com discursos que valorizam inovação, diálogo e compromisso administrativo.

Para alguns analistas políticos, a imagem compartilhada funciona como sinalização de um novo tempo. Indica que, apesar das diferenças partidárias, é possível construir pontes e abrir espaço para lideranças que representam outra fase da política local — mais conectada às demandas atuais e menos presa a rivalidades históricas.

Se confirmarem um bom desempenho nas urnas em 2026, Deyvid Bacelar (que é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável e do Conselho de Participação Social do governo Lula) e Pablo poderão inaugurar um novo ciclo também para 2028, com impacto direto na sucessão municipal. Para parte dos observadores, o gesto não é apenas simbólico: é o prenúncio de uma renovação que já está em curso.