Universidade da Bahia abre vagas com salários acima dos R$ 14 mil

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) divulgou, nesta quinta-feira, 4, um novo edital para a realização do novo concurso público com 48 vagas para o cargo de Professor nas classes Adjunto, Assistente ou Auxiliar para lecionar na Carreira do Magistério Superior com salários que ultrapassam a marca dos R$ 14 mil.

O edital foi divulgado por meio do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 4, as inscrições começam no dia 19 de dezembro e seguem até o dia 12 de janeiro de 2026.

Inscrições

Abertas do dia 19 de dezembro e seguem até o dia 12 de janeiro de 2026, as inscrições devem ser feitas diretamente pela Internet, por meio do site oficial do concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250,00.

Remuneração

A remuneração oferecida vai de R$ R$ 3.986,97 a R$ 14.463,85, já incluso o valor auxílio-alimentação de R$ 587,50 ou R$ 1.175,00, por jornada de trabalho de 20 ou 40 horas por semana.

Provas

O concurso é composto por três provas, sendo elas:

prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

prova didática, de caráter eliminatório e classificatório;

prova de títulos, de caráter classificatório.

As provas serão realizadas entre os dias 02 e 13 de fevereiro de 2026, de acordo com a convocação feita pela UFSB em seu site oficial.

O prazo de validade do concurso será de vinte e quatro meses, contados a partir da data da publicação da homologação do concurso no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Universidade.