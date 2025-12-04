CONCURSOS
Prefeitura abre concurso com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil
Cargos são para níveis fundamental, médio e superior
Por Victoria Isabel
A Prefeitura de Piumhi, em Minas Gerais, abriu concurso público com 484 vagas. As oportunidades contemplam candidatos com nível: fundamental, médio, técnico e superior, oferecendo salários de até R$ 16.497,79.
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBGP Concursos, banca responsável pela organização do concurso. As inscrições estarão abertas entre os dias 3 de fevereiro e 5 de março de 2026, até as 23h59.
Leia Também:
As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 120 para nível superior.
Confira vagas:
- Auxiliar de Matadouro - 6
- Auxiliar de Serviços Gerais - 20
- Auxiliar de Transportes - 3
- Contínuo Servente - 70
- Eletricista - 1
- Gari - 10
- Jardineiro - 1
- Motorista - 23
- Operador de Máquinas - 3
- Pedreiro - 6
- Pintor Construção Civil - 3
- Vigilante - 12
- Agente Administrativo - 6
- Auxiliar Administrativo - 32
- Auxiliar de Saúde - 14
- Assistente Educacional - 20
- Fiscal de Meio Ambiente - 2
- Fiscal de Obras e Posturas - 2
- Fiscal de Tributos - 2
- Orientador Social - 16
- Ouvidor - 1
- Secretária Escolar - 1
- Técnico de Enfermagem - 39
- Técnico em Edificações - 2
- Assistente Social - 5
- Bibliotecário - 1
- Controlador Geral - 1
- Enfermeiro - 2
- Enfermeiro ESF - 14
- Engenheiro Civil - 2
- Fisioterapeuta - 7
- Fonoaudiólogo - 1
- Médico - 15
- Médico Veterinário - 2
- Nutricionista - 1
- Odontólogo - 24
- Professor PEB II - 90
- Psicólogo - 16
- Supervisor Escolar - 6
- Técnico em Psicopedagogia - 2
