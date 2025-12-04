Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Prefeitura abre concurso com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/12/2025 - 12:33 h
Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura abre concurso com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil
-

A Prefeitura de Piumhi, em Minas Gerais, abriu concurso público com 484 vagas. As oportunidades contemplam candidatos com nível: fundamental, médio, técnico e superior, oferecendo salários de até R$ 16.497,79.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBGP Concursos, banca responsável pela organização do concurso. As inscrições estarão abertas entre os dias 3 de fevereiro e 5 de março de 2026, até as 23h59.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

Confira vagas:

  • Auxiliar de Matadouro - 6
  • Auxiliar de Serviços Gerais - 20
  • Auxiliar de Transportes - 3
  • Contínuo Servente - 70
  • Eletricista - 1
  • Gari - 10
  • Jardineiro - 1
  • Motorista - 23
  • Operador de Máquinas - 3
  • Pedreiro - 6
  • Pintor Construção Civil - 3
  • Vigilante - 12
  • Agente Administrativo - 6
  • Auxiliar Administrativo - 32
  • Auxiliar de Saúde - 14
  • Assistente Educacional - 20
  • Fiscal de Meio Ambiente - 2
  • Fiscal de Obras e Posturas - 2
  • Fiscal de Tributos - 2
  • Orientador Social - 16
  • Ouvidor - 1
  • Secretária Escolar - 1
  • Técnico de Enfermagem - 39
  • Técnico em Edificações - 2
  • Assistente Social - 5
  • Bibliotecário - 1
  • Controlador Geral - 1
  • Enfermeiro - 2
  • Enfermeiro ESF - 14
  • Engenheiro Civil - 2
  • Fisioterapeuta - 7
  • Fonoaudiólogo - 1
  • Médico - 15
  • Médico Veterinário - 2
  • Nutricionista - 1
  • Odontólogo - 24
  • Professor PEB II - 90
  • Psicólogo - 16
  • Supervisor Escolar - 6
  • Técnico em Psicopedagogia - 2

