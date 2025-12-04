Prefeitura abre concurso com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

- Foto: Divulgação

A Prefeitura de Piumhi, em Minas Gerais, abriu concurso público com 484 vagas. As oportunidades contemplam candidatos com nível: fundamental, médio, técnico e superior, oferecendo salários de até R$ 16.497,79.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBGP Concursos, banca responsável pela organização do concurso. As inscrições estarão abertas entre os dias 3 de fevereiro e 5 de março de 2026, até as 23h59.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

Confira vagas: