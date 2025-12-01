Menu
CONCURSO

Concurso do Corpo de Bombeiros é autorizado com vagas para CFO

Aval foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, 1º

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/12/2025 - 10:25 h
Imagem ilustrativa da imagem Concurso do Corpo de Bombeiros é autorizado com vagas para CFO
-

Um novo concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi autorizado, com 50 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). O aval foi publicado pelo governador Cláudio Castro, no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 1º.

A abertura do concurso teve manifestação favorável da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico-Financeiro do Regime de Recuperação Fiscal e pareceres jurídicos e orçamentários.

Próximos passos

Uma comissão organizadora será contratada para conduzir os preparativos para a publicação do edital. Em seguida, a banca organizadora para a aplicação das provas aos candidatos será definida.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) deve seguir na organização das provas objetiva e discursiva. A expectativa é de que o edital seja divulgado em dezembro e as etapas próximas etapas aconteçam no início de 2026.

O último concurso para o CFO teve edital publicado em dezembro de 2024 e provas aplicadas neste ano.

x