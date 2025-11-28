Sefaz abre concurso com 200 vagas e salários a partir de R$ 21 mil

Concurso da Sefaz será aberto - Foto: Ilustrativa | Freepik

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou, nesta quinta-feira, 27 o edital nº 02/2025 para o concurso público de Auditor Fiscal da Receita Estadual.

O certame é considerado um dos mais estratégicos do país e visa modernizar a Administração Tributária paulista.

O concurso oferece 200 vagas imediatas e se destaca pela alta remuneração inicial de R$ 21.177,10. Para concorrer, é exigido apenas o nível superior em qualquer área de formação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Inscrições e datas-chave

O processo seletivo será conduzido pela Fundação Carlos Chagas (FCC). As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da FCC, entre 3 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026.

As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2026.

A publicação do edital ocorre em um momento crucial para o estado, que se prepara para a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e as mudanças estruturais impostas pela reforma tributária.

O reforço do quadro de auditores é visto como prioridade para fortalecer a arrecadação e garantir a justiça fiscal.