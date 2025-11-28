Menu
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Salários até R$ 16 mil: prazo para concurso termina semana que vem

Confira quando encerram as inscrições, números de vagas/cargos e valores dos salários

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

28/11/2025 - 9:13 h
Sede da CEF
Sede da CEF -

Com rendimentos mensais que podem chegar a 10 salários mínimos, não perca o prazo final para inscrição no concurso público da Caixa Econômica Federal. Lançado no início do mês, confira quando encerram as inscrições, números de vagas/cargos e salários.

No total, 184 vagas são distribuídas entre seis cargos. A maioria é para cargos de engenheiros civis, mas há oportunidades para arquitetos e médicos do trabalho. As remunerações mensais variam de R$ 12.371,00 a R$ 16.495,00.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de:

  • Arquiteto (36 vagas)
  • Engenheiro Civil (103 vagas)
  • Engenheiro Eletricista (13 vagas)
  • Engenheiro Mecânico (5 vagas)
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho (3 vagas)
  • Médico do Trabalho (24 vagas)

A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 12.371,00 a R$ 16.495,00.

Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de dezembro de 2025, no site da Fundação Cesgranrio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 68,00.

A seleção acontecerá por meio de prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. As provas objetiva e discursiva estão previstas para acontecer no dia 1º de fevereiro de 2026.

O prazo de validade deste concurso será de dois anos, contado da data de publicação do Edital de Homologação dos Resultados Finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério exclusivo da Caixa.

Cronograma

  • Período de inscrições: 07/11 a 08/12/2025
  • Data das provas: 01/02/2026
  • Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026
  • Verificação das cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/04/2026
  • Divulgação do resultado final: 26/05/2026

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

