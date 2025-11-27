Concurso à vista? Petrobras deve preparar certame com 1,1 mil vagas

Fachada da sede da Petrobras no Rio de Janeiro - Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

Após a aprovação do Novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV), voltado para empregados aposentados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a expectativa da Petrobras é ter mais de 1,1 mil vagas, a serem ocupadas com a realização de um novo concurso público.

A ideia também é muito aguardada pelos candidatos, em especial por aqueles com formação em áreas específicas, como engenharias. A medida pode indicar movimentações internas que reforçam a expectativa por um novo concurso Petrobras, pois abre espaço para reposição de vagas e novas oportunidades na empresa.

A Petrobras tem um contrato com a Fundação Cesgranrio para futuras seleções, entretanto, a estatal afirmou que ainda não há previsão de abertura de edital. Apesar disso, a companhia afirma que realiza estudos contínuos para avaliar a necessidade de adequação do seu quadro de empregados, considerando fatores como a projeção de aposentadorias e a demanda operacional de cada área.

Vale ressaltar que o último concurso Petrobras ocorreu em abril de 2023, com 115.291 candidatos inscritos e 1.492 vagas de nível técnico em diversas áreas, garantindo uma remuneração mínima de R$ 5.563,90.

O último edital voltado para cargos de nível superior foi publicado em 2021, com 757 vagas imediatas voltadas para a área de engenharia e remuneração de até R$ 11.716,82. A banca organizadora foi a Cebraspe. Agora, surge uma nova chance de ingresso!