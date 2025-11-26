Menu
HOME > CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Prefeitura da Bahia anuncia concurso com mil vagas para professores

Secretarias municipais de Educação e Administração são responsáveis pelo certame

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/11/2025 - 14:47 h
Concurso público oferta vagas para professores
Concurso público oferta vagas para professores

A Prefeitura de Feira de Santana anunciou, nesta quarta-feira, 26, a autorização para realização de concurso público com oferta de 1.000 vagas para professores da Secretaria Municipal de Educação (Seduc).

Assinado pelo prefeito José Ronaldo, o decreto se fundamenta na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar nº 01/1994.

O documento estabelece que a quantidade de vagas dependerá dos cargos disponíveis após a publicação do edital de inscrição, além da adequação orçamentária e financeira do órgão responsável.

Quando ocorre o concurso?

O concurso será organizado conjuntamente pelas secretarias municipais de Educação e Administração, que ficarão responsáveis pela definição das regras, normas, editais e portarias.

O decreto também confirma que o prazo para publicação do edital é de até seis meses. Com isso, o município inicia o processo de reforço do quadro de profissionais da rede pública, buscando atender às demandas da educação baiana.

x