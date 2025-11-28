Menu
BRASIL

Correios toma decisão crítica sobre concurso após crise financeira

Empresa vem passando por uma grave crise financeira

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/11/2025 - 14:23 h
Correios toma decisão de adiar a convocação dos aprovados de seu concurso
Correios toma decisão de adiar a convocação dos aprovados de seu concurso -

A convocação dos aprovados no Concurso dos Correios deverá ocorrer somente ao longo do ano de 2027. A decisão foi tomada pela direção da empresa e integra o plano de reestruturação, depois de ser acometida por uma grave crise financeira.

O atual presidente dos Correios, Emmanuel Rondon, já indicou aos sindicatos que não há espaço para contratações no momento. Os prazos indicados pelo presidente, porém, podem encontrar obstáculos nos próprios períodos de validade dos concursos, em que as convocações de aprovados podem ser feitas.

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)

No caso das vagas para Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), a validade vai até novembro de 2026. O prazo já foi prorrogado, não sendo possível um novo prorrogamento. As chamadas, portanto, terão que ser feitas no ano que vem.

Área Operacional

Já para a área Operacional, incluindo cargos de carteiro e analista, o concurso fica válido até abril de 2026. Podendo ser prorrogado por mais de um ano, até abril de 2027.

Assim, esses são os novos prazos limite para que os Correios realizem a convocação dos candidatos aprovados.

Concurso dos Correios ofertou 3.544 vagas

No ano de 2024, os Correios realizaram um concurso com 3.544 vagas distribuídas do seguinte modo:

  • concurso da área Operacional: 3.511 vagas, sendo 3.099 para carteiro (nível médio) e 412 para cargos de nível superior;
  • concurso SESMT: 33 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio/técnico e superior.

Ambos não tiveram as suas convocações para os aprovados. Além disso, ainda existe a possibilidade de um novo concurso dos Correios ser organizado.

Um superintendente da estatal chegou a cogitar um edital específico para atendente comercial, mas a crise e a ausência de convocações das seleções anteriores adiaram qualquer avanço.

