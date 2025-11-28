Brasileiro morre na Ucrânia após ir para guerra por promessa de bom salário

Daniel Lucas de Campos morreu em combate na Ucrânia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com 32 anos, o campineiro Daniel Lucas de Campos morreu em combate na Ucrânia na segunda-feira, 24. A esposa dele, Letícia Prado, confirmou a informação. Agora, ela enfrenta a espera para trazer o corpo de volta ao Brasil.

Voluntário nas forças ucranianas, Daniel saiu de Campinas em 12 de agosto, decidido a integrar o front. Segundo a família, ele tinha o sonho de servir. Porém, o desejo também tinha peso financeiro: o brasileiro assinou um contrato que previa pagamento mensal equivalente a R$ 25 mil, valor que jamais recebeu por completo.

A família contou que, nos dois primeiros meses, Daniel recebeu apenas R$ 7 mil. Nos últimos dois meses, não recebeu nada. A esposa disse que o valor era essencial para a casa, já que ela não trabalhava.

O rapaz, que passou três dias em treinamento no Rio de Janeiro antes da guerra, morreu dois dias após a confirmação da morte de outro brasileiro, Lucas Lima, de Minas Gerais, também em combate.

Desde segunda-feira, o corpo de Daniel permanece em Kiev, aguardando trâmites periciais. Pelo protocolo, o governo brasileiro só custeia o envio até Brasília. De lá até Campinas, os familiares precisaram abrir uma vaquinha e arrecadaram R$ 11 mil.

Letícia publicou um texto em redes sociais pedindo ajuda e relatando a dificuldade para trazer o corpo. “Quero trazer o pai dos meus filhos para casa”, escreveu.

Família e desejo de ir para a guerra

Daniel deixou dois filhos pequenos e uma rotina familiar construída ao longo de oito anos de relacionamento.

Ele trabalhou por anos como vendedor de carros e sempre falava sobre o sonho de integrar alguma força armada.

A família tentou dissuadir, mas acabou cedendo ao entusiasmo dele, e à promessa de estabilidade financeira.

A guerra

A morte de Daniel aconteceu enquanto o conflito entre Rússia e Ucrânia se aproxima de três anos. No último sábado, 22, Kiev anunciou um período de consultas com aliados sobre um possível acordo de paz.

O movimento ocorreu após pressão dos Estados Unidos para que o presidente Volodymyr Zelensky analisasse uma proposta que prevê a cessão das regiões de Donetsk, Luhansk e da Crimeia.