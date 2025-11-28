Moraes condena 5 PMs a 16 anos de prisão por omissão no 8 de Janeiro

Ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, condenou cinco policiais militares a 16 anos de prisão e absolveu outros dois que respondiam por omissão durante os atos de 8 de Janeiro de 2023, em Brasília.

A Primeira Turma da Corte — da qual Moraes faz parte — iniciou, nesta sexta-feira, 28, o julgamento dos agentes, por meio de sessão virtual. Além da pena, os condenados terão de pagar R$ 30 milhões de forma solidária por danos morais coletivos, além da perda dos cargos públicos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os culpados estão os coronéis Fábio Augusto Vieira, então comandante-geral da PMDF; Klepter Rosa Gonçalves, então subcomandante-geral da PMDF; Jorge Eduardo Barreto Naime, ex-chefe do Departamento de Operações; Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra; e Marcelo Casimiro Vasconcelos.

Eles respondem pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência, grave ameaça com emprego de substância inflamável contra patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima; deterioração de patrimônio tombado; e violação de dever contratual de garantir a ordem pública e por ingerência da norma.

Ainda faltam os votos dos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Eles tem até o próximo dia 5 de dezembro, às 23h59, para anexarem seus votos. Porém, o resultado pode sair ainda no dia de hoje, já que o sistema fica aberto para que os outros ministros possam votar com ou contra o relator.

Adesão de forma "dolosa"

No seu voto, o ministro considerou que a movimentação no dia 8 de Janeiro foi facilitado pela “omissão dolosa de autoridades responsáveis pela segurança institucional”, e que os integrantes da cúpula da PMDF teriam "aderido, de forma dolosa e consciente".

“Os fatos evidenciam uma atuação omissiva, dolosa e estruturada, cujo início remonta ao período anterior ao segundo turno das eleições presidenciais de 2022, prolongando-se até o momento da invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes”, completou Moraes.