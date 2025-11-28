Jovem morre ao cair de prédio enquanto instalava tela de proteção

Alexsandro Branco - Foto: Redes Sociais

Um jovem de 23 anos, identificado como Alexsandro Branco, morreu no fim da tarde desta quarta-feira, dia 26, depois de cair de um prédio enquanto realizava a instalação de uma rede de proteção em um apartamento no bairro Paraíso, em Chapecó, em Santa Catarina.

De acordo com moradores, Alexsandro estava finalizando o serviço e teria retirado o cinto de segurança quando acabou desequilibrando e caindo da sacada. O trabalhador morreu ainda no local.

O Corpo de Bombeiros não foi acionado, e a Polícia Científica fez a perícia no local. A Polícia Civil abriu investigação para determinar se houve falha no uso dos equipamentos de segurança ou outras irregularidades envolvendo o trabalho executado.