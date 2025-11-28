Homem sobrevive após cair em buraco e comer manga por 4 dias

- Foto: Divulgação/CBMMG

Um homem de 50 anos sobreviveu, após passar quatro dias dentro de um buraco de cerca de 50 metros de profundidade, no município de Paracatu, em Minas Gerais. No período, a vítima se alimentou apenas com mangas que caíram na cavidade e se hidratou com água acumulada no fundo da cratera.

No sábado, 22, ele caminhava pelo local, quando não percebeu o buraco e caiu. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) realizou o resgate na última quarta-feira, 26.

Resgate

Durante as buscas, o homem estava consciente, mas apresentava escoriações pelo corpo, um corte no joelho e ferimentos nas solas dos dois pés, que apresentavam sinais de infecção.

Acionada, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o monitoramento dos sinais vitais da vítima, que se mantiveram dentro da normalidade.

Em seguida, os militares o imobilizaram na prancha longa e maca para realizarem o procedimento de retirada do buraco. Após o resgate, a vítima foi conduzida ao hospital municipal de Paracatu.