Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Homem sobrevive após cair em buraco e comer manga por 4 dias

Vítima apresentava sinais de infecção

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/11/2025 - 12:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem sobrevive após cair em buraco e comer manga por 4 dias
-

Um homem de 50 anos sobreviveu, após passar quatro dias dentro de um buraco de cerca de 50 metros de profundidade, no município de Paracatu, em Minas Gerais. No período, a vítima se alimentou apenas com mangas que caíram na cavidade e se hidratou com água acumulada no fundo da cratera.

No sábado, 22, ele caminhava pelo local, quando não percebeu o buraco e caiu. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) realizou o resgate na última quarta-feira, 26.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Resgate

Durante as buscas, o homem estava consciente, mas apresentava escoriações pelo corpo, um corte no joelho e ferimentos nas solas dos dois pés, que apresentavam sinais de infecção.

Leia Também:

Famoso que despencou de buraco do Acerte ou Caia se manifesta pela 1ª vez
Famoso despenca de buraco do Acerte ou Caia e vai parar no hospital
Trabalhador morre após cair em buraco de garimpo no interior da Bahia

Acionada, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o monitoramento dos sinais vitais da vítima, que se mantiveram dentro da normalidade.

Em seguida, os militares o imobilizaram na prancha longa e maca para realizarem o procedimento de retirada do buraco. Após o resgate, a vítima foi conduzida ao hospital municipal de Paracatu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Buraco homem cai no buraco mangá MInas Gerais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x