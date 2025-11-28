Flávio Bolsonaro ajudou a criar regra que atinge pai na cadeia

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pode ter sido um dos "responsáveis" por dificultar a vida do próprio pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na prisão. O liberal começou a cumprir, na última terça-feira, 25, em regime fechado, a pena pela condenação por tentativa de golpe de Estado.

Isso por que o ex-mandatário não terá direito a chamada "saidinha" de Natal. A proibição ocorre após uma lei, de 2024, tornar as saídas da prisão ainda mais rígidas. O texto, à época, contou com voto unânime do PL e de parlamentares apoiadores do ex-presidente.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o relator da proposta foi, justamente, Flávio Bolsonaro — o liberal ainda acatou uma emenda do senador Sergio Moro (União-PR), para manter a saída a presos do regime semiaberto que estudam e trabalham.

Com as alterações aprovadas, as saídas para visitas familiares e datas comemorativas foram proibidas.

Quais são as regras para a saidinha de Natal?

Para ter acesso ao benefício da saidinha de Natal, o ex-presidente Jair Bolsonaro só poderia solicitá-lo se ele cumprisse os requisitos para sair do regime fechado e fosse transferido para o regime semiaberto, após decisão judicial.

Ainda assim, mesmo quem está neste tipo de regime já não tem mais direito automático à "saidinha de feriado".

Requisitos: