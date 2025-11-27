Menu
HOME > POLÍTICA
SAÚDE EM RISCO

Bolsonaro recebe atendimento médico na prisão após crise de soluço

Ex-presidente está preso desde o último sábado, 22

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

27/11/2025 - 19:26 h
Bolsonaro está preso desde o último sábado, 22.
Jair Bolsonaro (PL) precisou de atendimento médico após passar por uma crise de soluço na tarde desta quinta-feira, 27. A informação foi revelada pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL) por meio das redes sociais.

Leia Também:

Após prisão, PL suspende salário de mais de R$ 30 mil a Bolsonaro
Bolsonaro terá saidinha de Natal? Veja se ele ficará com a família na data
Michelle visita Bolsonaro na PF e desabafa: “Dias difíceis”

“Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde (27) diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia”, publicou o edil em sua conta no X.

Carlos ainda escreveu que o pai é mais uma vítima do sistema e que corre risco de vida na prisão. O ex-presidente está detido na Superintendência da Polícia Federal de Brasília desde o último sábado, 22.

“Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai… o que fazer, Meu Deus?”, esbravejou.

Prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal de Federal (STF), determinou, na terça-feira, 25, o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro por Golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde ele já se encontrava preso em caráter preventivo desde o último sábado, 22.

A decisão de Moraes acontece com o fim do prazo para a apresentação de recursos da defesa do ex-presidente e demais condenados pela trama golpista. A partir de agora, Bolsonaro passa a cumprir os 27 anos e três meses de prisão.

Tags:

Carlos Bolsonaro crise de soluço Jair Bolsonaro prisão Saúde

x