Após prisão, PL suspende salário de mais de R$ 30 mil a Bolsonaro

Bolsonaro está preso por tentativa de golpe de Estado. - Foto: Chandan Khanna | AFP

O Partido Liberal (PL) informou nesta quinta-feira, 27, que suspendeu o salário que pagava a Jair Bolsonaro como presidente de honra da legenda. O ex-presidente recebia uma remuneração bruta de R$ 46.366,19. O valor líquido é de R$ 33.873,67.

O PL justificou a decisão foi tomada por conta da suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de Golpe de Estado. A legenda também mencionou a Lei dos Partidos Políticos, que prevê o cancelamento das atividades partidárias em caso de perda de direitos políticos.

“Infelizmente, por decorrência da lei (Lei 9096/95 – REspEl n° 060026764; AGR-RO 060023248) e em razão da suspensão dos direitos políticos do nosso Presidente de Honra, Jair Bolsonaro, as respectivas atividades partidárias de nosso líder estarão igualmente suspensas, inclusive a sua remuneração, enquanto perdurarem os efeitos do acórdão condenatório na AP 2668 “, diz nota do PL.

Ao Uol, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o partido está "somente cumprindo a lei". Já o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, afirmou que a decisão foi tomada ontem, a partir de aviso do corpo jurídico da legenda, para não abrir margem a eventuais sanções.

Prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal de Federal (STF), determinou, na terça-feira, 25, o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro por Golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde ele já se encontrava preso em caráter preventivo desde o último sábado, 22.

A decisão de Moraes acontece com o fim do prazo para a apresentação de recursos da defesa do ex-presidente e demais condenados pela trama golpista. A partir de agora, Bolsonaro passa a cumprir os 27 anos e três meses de prisão.