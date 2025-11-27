"Justiça não é vingança", diz Freixo sobre prisão de Bolsonaro

Marcelo Freixo é o presidente da Embratur - Foto: Shirley Stolze | Ag. A Tarde

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), falou com exclusividade ao Grupo A TARDE sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em determinar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros militares no julgamento da trama golpista.

Para o petista, que tem formação como professor de História, a medida, considerada inédita no Brasil contra os militares, pode consolidar o processo democrático no país e fazer bem, principalmente, as novas gerações.

Apesar dessa perspectiva, ele afirmou que há o que celebrar com a prisão do liberal e dos militares.

Eu não acho que a gente tem que fazer festa com prisão de ninguém. Eu não acho que a gente tenha que trabalhar a justiça como vingança Marcelo Freixo - presidente da Embratur

"Agora, é um fato histórico. Tentativa de golpe nesse país nunca gerou prisão de ninguém. E o Brasil passou por muitas tentativas de golpe. A República começa um com golpe, diga-se de passagem, e nós vimos muitas tentativas de golpe que custaram muito caro para a nossa democracia", completou Freixo.

Prejuízos à presidência da República

Essas mobilizações, lembrou Freixo, fizeram com o que o país fosse lembrado até de forma negativa: de presidentes que foram eleitos pelo voto direto, secreto e que concluíram o mandato.

"São pouquíssimos e os mais recentes. Antes você tem o Dutra, você tem o Juscelino, e depois você já pula para o Fernando Henrique. É impressionante a fragilidade democrática fruto de tantos golpes", disse.

"Hoje, eu acho que o Brasil é uma das democracias mais fortes da América. Porque tentativas de golpe aqui nunca geraram esse tipo de reação institucional [prisão de militares]", disse.

"Então é muito importante, é pedagógico, é uma lição para esse país, que a democracia sobreviveu ao golpe e conseguiu punir os golpistas. Isso pode fazer com que a história do Brasil nunca mais seja a mesma", completou Marcelo Freixo.