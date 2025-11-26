Marcelo Freixo destaca destino Bahia para atração de turistas estrangeiros

Marcelo Freixo fez visita de cortesia à sede do Grupo A Tarde, nesta quarta-feira, 26 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Com a Bahia cada vez mais em evidência na atração de turistas estrangeiros ao Brasil, o momento tem sido de celebrar os números do setor no país, ainda mais diante dos esforços que têm sido realizados pela Embratur para que mais visitantes aproveitem as diversas belezas que temos a oferecer.

Para celebrar esse momento positivo, o presidente do órgão, Marcelo Freixo, fez uma visita de cortesia à sede do Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 26.

Ele foi recebido pelo presidente do Grupo, João de Mello Leitão; pelos diretores de Relações Institucionais, Luciano Neves; do Núcleo Digital, Caroline Góis; do Núcleo Impresso, Mariana Carneiro; e da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute.

Na ocasião, Freixo destacou que o Brasil vai bater recorde na atração de turistas internacionais neste ano de 2025, com o desembarque de 9 milhões de pessoas até dezembro. Apesar do destaque a Bahia em relação à região Nordeste, ele afirmou que todas as cinco regiões do país registraram crescimento.

A Bahia é hoje o estado com o melhor crescimento de 25 para 24 de toda a região Nordeste e puxou essa média brasileira para cima. Então acho que esse é um número importante da gente entender do que a gente está falando e que momento é esse que a gente está vivendo. Marcelo Freixo - Presidente da Embratur

"Esse crescimento corresponde a aproximadamente 43% de 2025 comparado a 2024. Então é um crescimento muito significativo. E todas as regiões cresceram. No Nordeste, há um crescimento acima da média nacional. Então, a média nacional foi 43% e no Nordeste cresceu 46%. E dentro do Nordeste, a Bahia teve um crescimento de 56%", disse ele.

Parceria com o Estado

Segundo Marcelo Freixo, a parceria com o governo do Estado tem sido importante. Além disso, elencou a união com as prefeituras baianas para capacitação dos moradores para atenderem aos visitantes.

"Acho que esse número da Bahia é mérito de quem está tocando o turismo aqui, mas é mérito também dessa parceria que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo", disse ele, citando que, a partir do dia 8 de janeiro será iniciado o voo entre Salvador e Panamá, na América Central.

Ele afirmou que o novo trecho permite a atração do mercado norte-americano, pensando no chamado afroturismo, que vem crescendo em Salvador.

"A minha inteligência de dados aponta que é um grande produto. Então, eu vou propor que a Bahia, junto com a Embratur, promova a Bahia no mercado norte-americano através do afroturismo. Porque eu sei que todo mercado norte-americano vai, por exemplo, para a África. Então, será que eu consigo trazer esse mercado para cá, já que eu tenho voo?", questiona.

Plano Brasis

Nesta quarta-feira, 26, a Embratur vai lançar o Plano Brasis, que define as diretrizes para a promoção internacional do Brasil até 2027.

Segundo Marcelo Freixo, a iniciativa vai mostrar alguns pontos a serem superados, a exemplo de gargalos, pontos que precisam ser melhorados para melhorar ainda mais o rendimento do turismo nas regiões. Ele deu um exemplo do cenário na Bahia.

Na Bahia, o desafio é a sazonalidade. Você tem uma intensidade no verão que não se mantém no restante do ano. Esse não é um desafio só da Bahia, não. É um desafio de vários lugares brasileiros. Mas a Bahia tem como combater essa sazonalidade? Eu, particularmente, acho que tem e a gente vai apontar isso. Marcelo Freixo - Presidente da Embratur

"Porque a Bahia tem uma gastronomia que é muito forte. Então a gastronomia ia ser mais intensificada na promoção da Bahia. A Bahia tem uma natureza muito grande e o Brasil hoje é o país com o maior destino de ecoturismo do mundo", completou.