TURISMO
BRASIS

O Brasil além das praias: o que o novo plano de turismo revela

Marcelo Freixo vai lançar "Plano Brasis" em Salvador

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

26/11/2025 - 11:48 h
Chapada Diamantina - Vale do Pati
Chapada Diamantina - Vale do Pati

O presidente da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo), Marcelo Freixo, escolheu Salvador para lançar o novo posicionamento turístico do país pelos próximos três anos. O lançamento acontece na tarde desta quarta-feira, 26, na Casa das Histórias, no bairro do Comércio.

A novidade, chamada de “Plano Brasis”, pelo governo, elenca com o principal desafio o seguinte caso: mudar o imaginário popular de que o turismo no país sobrevive apenas de praia.

Foi nesse sentido que Freixo traçou as principais metas nesse novo momento em que o turismo brasileiro vive. Entre as transformações, estão:

  • Destacar a gastronomia do país;
  • Levar para o exterior o potencial das belezas naturais do país, como foco na natureza;
  • Manifestações culturais;
  • além de festas e celebrações.

Todas as estratégias são focadas em elevar o turismo internacional no Brasil, superando os desafios que o país vive em relação ao tema, de acordo com o plano que o Portal A TARDE teve acesso.

Recordes

Em 2024, segundo os dados do plano, o país alcançou um recorde no que se refere à entrada de turistas no Brasil. Foram 6,77 milhões de estrangeiros que escolheram o Brasil como destino.

Consequentemente, também houve um avanço no número de voos internacionais que passou para 12,1% em 2024.

De Salvador para o mundo

O Aeroporto de Salvador,por exemplo, possui rotas exclusivas para os seguintes locais:

  • Buenos Aires (Argentina);
  • Paris (França);
  • Panamá;
  • Santiago (Chile);
  • Madrid (Espanha);
  • Lisboa (Portugal);
  • Montevidéu (Uruguai).

Países que o plano Brasis quer alcançar

A proposta ainda lista os países que o plano quer captar para conhecer o Brasil além do que se retrata mundo afora. Entre os citados, estão:

  • Estados Unidos (EUA);
  • Canadá;
  • Itália;
  • Colômbia;
  • Peru.

O que é o Plano Brasis?

O Plano Brasis estabelece um novo posicionamento turístico para o Brasil nos próximos três anos. Além disso, define os focos de atuação nos mercados emissores, bem como os segmentos e as experiências turísticas a serem priorizados.

