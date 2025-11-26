O Brasil além das praias: o que o novo plano de turismo revela

TURISMO DE CONTEMPLAÇÃO / AVENTURA Chapada Diamantina Na foto: Vale do Pati - Foto: Branco Pires | Divulgação

O presidente da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo), Marcelo Freixo, escolheu Salvador para lançar o novo posicionamento turístico do país pelos próximos três anos. O lançamento acontece na tarde desta quarta-feira, 26, na Casa das Histórias, no bairro do Comércio.

A novidade, chamada de “Plano Brasis”, pelo governo, elenca com o principal desafio o seguinte caso: mudar o imaginário popular de que o turismo no país sobrevive apenas de praia.

Foi nesse sentido que Freixo traçou as principais metas nesse novo momento em que o turismo brasileiro vive. Entre as transformações, estão:

Destacar a gastronomia do país;

Levar para o exterior o potencial das belezas naturais do país, como foco na natureza;

Manifestações culturais;

além de festas e celebrações.

Todas as estratégias são focadas em elevar o turismo internacional no Brasil, superando os desafios que o país vive em relação ao tema, de acordo com o plano que o Portal A TARDE teve acesso.

Recordes

Em 2024, segundo os dados do plano, o país alcançou um recorde no que se refere à entrada de turistas no Brasil. Foram 6,77 milhões de estrangeiros que escolheram o Brasil como destino.

Consequentemente, também houve um avanço no número de voos internacionais que passou para 12,1% em 2024.

De Salvador para o mundo

O Aeroporto de Salvador,por exemplo, possui rotas exclusivas para os seguintes locais:

Buenos Aires (Argentina);

Paris (França);

Panamá;

Santiago (Chile);

Madrid (Espanha);

Lisboa (Portugal);

Montevidéu (Uruguai).

Países que o plano Brasis quer alcançar

A proposta ainda lista os países que o plano quer captar para conhecer o Brasil além do que se retrata mundo afora. Entre os citados, estão:

Estados Unidos (EUA);

Canadá;

Itália;

Colômbia;

Peru.

O que é o Plano Brasis?

O Plano Brasis estabelece um novo posicionamento turístico para o Brasil nos próximos três anos. Além disso, define os focos de atuação nos mercados emissores, bem como os segmentos e as experiências turísticas a serem priorizados.