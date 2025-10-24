Salvador pode ter aumento de 70% na entrada de turistas estrangeiros

Salvador espera a chegada de 47,2 mil turistas estrangeiros em novembro - Foto: Divulgação

A cidade de Salvador deve se reafirmar como um forte destino internacional no mês de novembro, visto que é esperado que aproximadamente 47,2 mil turistas estrangeiros desembarquem na capital baiana no respectivo mês este ano.

Tal número representa um aumento de 70% quando comparado ao mesmo período no ano de 2023, quando foram registrados 28,1 mil visitantes internacionais. Já no ano de 2024 esse número já subiu para 44,9 mil, confirmando a curva ascendente do turismo estrangeiro na cidade.

O aumento nesse período do ano é impulsionado pela força cultural e simbólica do “Salvador Capital Afro”, que ressignificou o mês de novembro, que é o mês da consciência negra, em um dos períodos mais representativos do calendário turístico da cidade.

Com programação intensa em todos os bairros e linguagens, o movimento vem atraindo visitantes da América do Sul, Europa e Estados Unidos, com destaque para turistas da Argentina, Chile, França, Espanha e Portugal, além de um público crescente vindo dos Estados Unidos e Reino Unido.

“O Salvador Capital Afro vem se consolidando como um movimento de valorização da nossa identidade e também de fortalecimento do turismo. A cada ano, cresce o número de visitantes que vêm viver essa experiência única de cultura, ancestralidade e pertencimento. Salvador se afirma como destino afro do Brasil e do mundo”, destaca Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo.

Turismo fora da temporada

Salvador vem conseguindo ter um fluxo turístico alto mesmo fora da temporada usual do verão A ocupação hoteleira, o aumento de voos internacionais e a ampla divulgação da cidade em mercados estratégicos reforçam a expectativa de que o mês de novembro siga se consolidando como um dos principais períodos do calendário turístico da capital baiana.

“A expectativa para 2025 é ainda mais positiva. Temos uma base sólida construída com planejamento, parcerias e investimento em promoção cultural e turística. Esse trabalho integrado é o que garante resultados consistentes e o crescimento contínuo que estamos vendo. Salvador está preparada para receber ainda mais visitantes e oferecer uma experiência inesquecível”, acrescenta a secretária Ana Paula Matos.