Final de semana com chuva? Veja a previsão do tempo para Salvador

Praia do Farol da Barra - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Após dias seguidos de céu fechado e chuva intensa, Salvador e a Região Metropolitana devem voltar a ter tempo firme e sol neste fim de semana. A previsão indica melhora gradual nas condições climáticas, com domingo, 26, sendo o dia mais ensolarado, segundo informações do Climatempo e da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Nesta sexta-feira, 24, o clima segue instável. O céu deve permanecer nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia e ventos moderados de até 22 km/h. As temperaturas variam entre 20°C e 30°C, com sensação de abafamento em alguns períodos.

No sábado, 25, o cenário ainda será de transição: o sol aparece entre nuvens, mas há 60% de chance de precipitação. A temperatura mínima prevista é de 21°C, e a máxima pode chegar a 30°C. Os ventos continuam soprando com intensidade moderada, alcançando até 24 km/h.

A boa notícia vem no domingo, 26. O sol deve predominar, e a probabilidade de chuva cai para 30%. O céu deve ficar claro a parcialmente nublado durante boa parte do dia, com máxima de 31°C e ventos um pouco mais fortes, de até 27 km/h.

Apesar da trégua na chuva, o alerta de radiação ultravioleta permanece. O índice UV deve ultrapassar o nível 11 durante todo o fim de semana, considerado extremo. A Codesal recomenda o uso constante de protetor solar, chapéu e hidratação frequente, mesmo quando o tempo estiver nublado.

Em caso de ocorrências provocadas pela chuva, os moradores podem entrar em contato com a Codesal pelo número 199.