HOME > CULTURA
FEIRA DE INTEGRAÇÃO

Tradicional festa católica reúne mais de 20 atrações em Salvador

Criada em 1994, a Feira de Integração reúne, há três décadas, diferentes gerações de paroquianos

Redação

Por Redação

24/10/2025 - 13:16 h
A Feira da Integração, tem quase 30 anos de tradição -
A Feira da Integração, tem quase 30 anos de tradição -

A Feira de Integração chega a sua 30ª edição em um formato especial, dividido em dois finais de semana. O evento, que é tradição da Igreja Católica, será realizado nos dias 18 e 19, e 25 e 26 de outubro, no Centro Comunitário Nossa Senhora da Luz, na Pituba.

A festa tem como propósito fortalecer os laços comunitários e arrecadar fundos para ações filantrópicas.

Programação

A programação começa no sábado, 18, às 11h, com um momento Mariano. Em seguida começam as atrações musicais como Ramon Brito, Monarka, Banda DPOPS, o grupo Batifun e, encerrando a noite, o cantor Ray Itaparica. No domingo, 19, as atividades também têm início às 11h, com apresentações de Tom Viola, Samba Imperial e Levi Alvim, encerrando com o show de Léo Estakazero.

A festa continua no fim de semana seguinte. No sábado, 25, o público poderá curtir Danilo Moreno, Banda Escalada, SuperVoltz, Renan Pinheiro, Faustão e Davizinho. Já no domingo, 26, a programação começa com o animador Tio Paulinho, voltado ao público infantil, e segue com Zé da Tonha, Tio Elétrico, As Nandas, Água Fresca e o encerramento em ritmo de forró com Adelmário Coelho.

Feira da Integração

Criada em 1994, aFeira de Integração reúne, há três décadas, diferentes gerações de paroquianos, a pausa de um ano aconteceu apenas durante a pandemia. O tema desta edição é “Há 30 anos o amor pulsa aqui”. Além das atrações musicais, o público poderá desfrutar de uma das marcas registradas do evento: a diversidade gastronômica, com barracas de culinária italiana, portuguesa, oriental, gaúcha e brasileira, além de uma ampla variedade de doces e bebidas.

De acordo com o pároco da Paróquia Nossa Senhora da Luz, Frei Fernando Henrique, a feira deste ano tem um significado especial: “A Feira da nossa comunidade ajuda a sustentar os projetos sociais realizados pela Paróquia no Centro Comunitário Nossa Senhora da Luz, no Centro Dom Inocêncio e no Centro de Atividades São Pedro Nolasco. Este ano, há um motivo a mais: contribuir com a reforma da igreja.”

Reforma da Igreja

Parte da renda arrecadada nesta edição será destinada à reforma da Igreja Nossa Senhora da Luz, que está em obras desde o incêndio ocorrido em 3 de janeiro. O fogo teve início na secretaria paroquial, após um curto-circuito, e se alastrou pela rede elétrica. Durante o processo de recuperação, também foi identificada a necessidade de reparos estruturais no telhado e no forro.

Além da reforma, os recursos da feira serão aplicados em outras melhorias. A comunidade tem se mobilizado por meio de diversas ações, incluindo uma vaquinha virtual, para viabilizar os custos. Embora as obras estejam em andamento, a expectativa de reabertura é ainda este ano.

x