Feira da Integração celebra 30 edições e encontro de gerações

Um dos eventos mais aguardados da Igreja Católica em Salvador, a Feira da Integração chega à 30ª edição em Salvador. Promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Luz nos finais de semana de 18 e 19, e 25 e 26 de outubro, a feira tem como propósito fortalecer os laços comunitários e arrecadar fundos para ações filantrópicas.

Criada em 1994, a Feira da Integração reúne, há três décadas, diferentes gerações de paroquianos. A pausa de um ano aconteceu apenas durante a pandemia. “Mantemos a tradição de acontecer no final do ano, período em que se intensificam as confraternizações”, explica Maria Perpétua Lemos, coordenadora da Pastoral da Alegria.

Segundo ela, a feira permanece fiel ao propósito inicial: “Além de ser um momento de congraçamento e de integração, como o próprio nome sugere, entre as pessoas da comunidade da Paróquia Nossa Senhora da Luz, os recursos arrecadados são destinados à manutenção dos projetos sociais, do Centro de Atividades São Pedro Nolasco e do próprio Centro Comunitário Nossa Senhora da Luz, onde se concentram as atividades paroquiais.”

Reforma da Igreja

Parte da renda obtida este ano será destinada à reforma da Igreja Nossa Senhora da Luz, que está em obras desde o incêndio ocorrido em 3 de janeiro. O fogo teve início na secretaria paroquial, após um curto-circuito, e se alastrou pela rede elétrica. Durante o processo de recuperação, também foi identificada a necessidade de reparos estruturais no telhado.

Além da reforma, os recursos da feira contribuem para outras melhorias. A comunidade tem se mobilizado por meio de diferentes ações, incluindo uma vaquinha virtual, para viabilizar os custos. Embora as obras estejam em andamento, ainda não há previsão para a reabertura da Igreja.