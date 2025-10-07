Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Feira da Integração celebra 30 edições e encontro de gerações

Evento acontece no Centro Comunitário Nossa Senhora da Luz

Redação

Por Redação

07/10/2025 - 10:45 h
A feira reúne, há três décadas, diferentes gerações de paroquianos.
A feira reúne, há três décadas, diferentes gerações de paroquianos. -

Um dos eventos mais aguardados da Igreja Católica em Salvador, a Feira da Integração chega à 30ª edição em Salvador. Promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Luz nos finais de semana de 18 e 19, e 25 e 26 de outubro, a feira tem como propósito fortalecer os laços comunitários e arrecadar fundos para ações filantrópicas.

Criada em 1994, a Feira da Integração reúne, há três décadas, diferentes gerações de paroquianos. A pausa de um ano aconteceu apenas durante a pandemia. “Mantemos a tradição de acontecer no final do ano, período em que se intensificam as confraternizações”, explica Maria Perpétua Lemos, coordenadora da Pastoral da Alegria.

Leia Também:

Conflito de Gaza chega a Salvador com espetáculo inédito
Tio Paulinho e +: veja eventos de graça ou baratos no Dia das Crianças
Peça gratuita transforma conto de Saramago em aventura

Segundo ela, a feira permanece fiel ao propósito inicial: “Além de ser um momento de congraçamento e de integração, como o próprio nome sugere, entre as pessoas da comunidade da Paróquia Nossa Senhora da Luz, os recursos arrecadados são destinados à manutenção dos projetos sociais, do Centro de Atividades São Pedro Nolasco e do próprio Centro Comunitário Nossa Senhora da Luz, onde se concentram as atividades paroquiais.”

Reforma da Igreja

Parte da renda obtida este ano será destinada à reforma da Igreja Nossa Senhora da Luz, que está em obras desde o incêndio ocorrido em 3 de janeiro. O fogo teve início na secretaria paroquial, após um curto-circuito, e se alastrou pela rede elétrica. Durante o processo de recuperação, também foi identificada a necessidade de reparos estruturais no telhado.

Além da reforma, os recursos da feira contribuem para outras melhorias. A comunidade tem se mobilizado por meio de diferentes ações, incluindo uma vaquinha virtual, para viabilizar os custos. Embora as obras estejam em andamento, ainda não há previsão para a reabertura da Igreja.

Serviços

O quê: 30ª Feira da Integração

Quando: 18 e 19 de outubro, e 25 e 26 de outubro de 2025

Onde: Centro Comunitário Nossa Senhora da Luz – Pituba, Salvador

Instagram: @feiradeintegracao

Site:www.pnsluz.org.br

Tags:

Feira da Integração Igreja Católica

x