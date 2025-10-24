Avistamento de jubartes em Salvador bate recorde e sobe para 40%

Baleia jubarte em Abrolhos - Foto: Milton Marcondes | Projeto Baleia Jubarte

Entre julho e outubro deste ano, o litoral baiano registrou um aumento de 40% de avistamento de baleias-jubarte em alto mar em relação à temporada anterior. Em Salvador, somente em terra firme, a partir de um ponto fixo instalado pelo Museu Náutico da Bahia no alto da torre do Farol da Barra, onde foram oferecidos binóculos, foram 1.420 avistamentos de baleias nesta temporada

Já em alto mar, a temporada de observação de baleias Jubarte em Salvador, promovida pela Prefeitura da capital em parceria com o Projeto Baleia Jubarte, levou cerca de 800 observadores para ver estes mamíferos gigantes de mais perto; foram cerca de 20% mais participantes em relação ao ano passado. Esses visitantes vieram de todas as partes: 400 baianos, 288 de outros estados e 112 turistas estrangeiros.

Segundo a Secretaria do Mar de Salvador, esse crescimento está ligado ao aumento da quantidade de saídas das embarcações em direção aos pontos de observação: foram 35 este ano, contra 15 no ano passado.

E além da emoção in loco, o aprendizado sobre as baleias foi complementado pela exposição “Salvador de Baleias”, sediada no Museu Náutico e que recebeu mais de 80 mil visitantes. O projeto também levou conhecimento sobre os cetáceos a mais de 2 mil crianças de escolas municipais e ofereceu oficinas para profissionais do turismo náutico sobre boas práticas de observação sustentável.

Na fase adulta as Jubartes podem chegar a 16 metros de comprimento e pesar mais de 40 toneladas. Entre julho e outubro, elas migram da Antártida para as águas quentes da Bahia, onde acasalam e têm seus filhotes — um ciclo natural que encanta turistas e moradores todos os anos.

*Com informações da Agência Brasil