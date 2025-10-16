CULTURA
Litoral norte da Bahia recebe festival com ecoturismo e música
Evento marca os 25 Anos de atuação do Projeto Baleia Jubarte em Praia do Forte
Por Isabela Cardoso
Praia do Forte será palco da VIII Festa da Baleia Jubarte entre os dias 16 e 18 de outubro, para celebrar o final da temporada de migração das baleias e também os 25 anos de atuação do Projeto Baleia Jubarte na região.
A programação inclui seminários, palestras, música, surf e lançamentos de documentário, reunindo moradores, turistas e entusiastas da conservação marinha. A entrada é gratuita.
As atividades começam nesta quinta-feira, 16, às 9h, no Espaço Baleia Jubarte, com a abertura do seminário “Ecoturismo em Praia do Forte: Experiências e Cases de Sucesso”. À tarde, às 17h, será exibido o documentário “Açores: da Caça Intencional ao Turismo Sustentável”, seguido de apresentações musicais com Skachalotes, Pali e DJ Flavus.
Na sexta-feira, 17, das 9h às 12h, palestras vão abordar temas ligados à conservação e ao ecoturismo, culminando no lançamento do Manifesto em Defesa do Patrimônio Ecoturístico da Praia do Forte. À tarde, às 16h, será assinado o novo convênio entre Petrobras e o Projeto Baleia Jubarte, e a partir das 18h artistas da região se apresentarão no palco do Espaço Baleia Jubarte.
O sábado, 18, reserva atrações esportivas e culturais para todos os públicos. Entre os destaques estão o campeonato de surf “Nas Ondas da Jubarte” e o show da Baleia Elétrica, conduzido pelo cantor Armandinho, com participação de outros artistas locais, garantindo diversão e entretenimento para moradores e visitantes.
Segundo Enrico Marcovaldi, coordenador da base Praia do Forte do Projeto Baleia Jubarte. “A festa deste ano é uma oportunidade de aproximar moradores e visitantes da conservação marinha através da cultura e do esporte. É também nossa forma de agradecer à comunidade local pelos 25 anos de apoio, que foram fundamentais para desenvolver nosso trabalho em defesa das baleias e do mar da Bahia", conta.
