Litoral norte da Bahia recebe festival com ecoturismo e música

Baleia Jubarte em sua temporada no litoral baiano - Foto: Instituto Baleia Jubarte

Praia do Forte será palco da VIII Festa da Baleia Jubarte entre os dias 16 e 18 de outubro, para celebrar o final da temporada de migração das baleias e também os 25 anos de atuação do Projeto Baleia Jubarte na região.

A programação inclui seminários, palestras, música, surf e lançamentos de documentário, reunindo moradores, turistas e entusiastas da conservação marinha. A entrada é gratuita.

As atividades começam nesta quinta-feira, 16, às 9h, no Espaço Baleia Jubarte, com a abertura do seminário “Ecoturismo em Praia do Forte: Experiências e Cases de Sucesso”. À tarde, às 17h, será exibido o documentário “Açores: da Caça Intencional ao Turismo Sustentável”, seguido de apresentações musicais com Skachalotes, Pali e DJ Flavus.

Na sexta-feira, 17, das 9h às 12h, palestras vão abordar temas ligados à conservação e ao ecoturismo, culminando no lançamento do Manifesto em Defesa do Patrimônio Ecoturístico da Praia do Forte. À tarde, às 16h, será assinado o novo convênio entre Petrobras e o Projeto Baleia Jubarte, e a partir das 18h artistas da região se apresentarão no palco do Espaço Baleia Jubarte.

O sábado, 18, reserva atrações esportivas e culturais para todos os públicos. Entre os destaques estão o campeonato de surf “Nas Ondas da Jubarte” e o show da Baleia Elétrica, conduzido pelo cantor Armandinho, com participação de outros artistas locais, garantindo diversão e entretenimento para moradores e visitantes.

Segundo Enrico Marcovaldi, coordenador da base Praia do Forte do Projeto Baleia Jubarte. “A festa deste ano é uma oportunidade de aproximar moradores e visitantes da conservação marinha através da cultura e do esporte. É também nossa forma de agradecer à comunidade local pelos 25 anos de apoio, que foram fundamentais para desenvolver nosso trabalho em defesa das baleias e do mar da Bahia", conta.