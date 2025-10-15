Menu
SUCESSO

Encenação baseada em Ariano Suassuna estreia amanhã

Os singressos custam entre R$ 10 e R$ 20

Eugênio Afonso

Por Eugênio Afonso

15/10/2025 - 22:30 h
Em cena na imagem, atuadores: Quadernas (Jean Angelote, Iraquitan Sant’Anna, Dinailton Dias, André Brun e Ruan Ribeiro), Corregedor (Peufran Bahr).
Em cena na imagem, atuadores: Quadernas (Jean Angelote, Iraquitan Sant'Anna, Dinailton Dias, André Brun e Ruan Ribeiro), Corregedor (Peufran Bahr).

O mais novo e inédito experimento cênico do Núcleo de Teatro e Artes integradas do Barracão das Artes, baseado na obra do grande escritor paraibano Ariano Suassuna, (1927-2014), estreia amanhã, às 19h, no Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves).

Ariano Brasa Brasileiro tem roteiro e direção de Fábio Viana e é uma leitura livre da História d’O Rei Degolado nas Caatingas do Sertão - livro I e livro II -, obra literária que funde erudito e popular e foi relançada após a morte de Suassuna.

Fábio diz que o propósito da montagem – que só deve estrear como espetáculo em 2026 – é reforçar a importância do escritor paraibano, através de sua vasta obra literária, para a afirmação de nossa brasilidade. Ele garante que o público verá em cena um rito cênico poético-musical.

“Este experimento é uma tragicomédia que tem como figura principal Quaderna, um personagem interessantíssimo, que considero uma espécie de alter ego do Suassuna. Ele é um poeta, palhaço, pensador, que narra as situações através de um diálogo que une ficção, imaginação, fantasia e realidade”, detalha Fábio.

A montagem segue a estrutura do teatro físico e poético que valoriza, em sua essência, as duas máscaras simbólicas do teatro: a tragédia e a comédia. No palco, o sertão nordestino brasileiro se transforma em um espaço atemporal onde figuras míticas ganham voz e corpo.

Morre Rubinho dos Carnavais, criador de Os Internacionais
Região mais popular da Chapada terá oficinas gratuitas de jazz
Ultra Bomb comanda 1ª edição do 'Pé na Porta' no Brothers of Metal

Tendo como base a leitura dos dois livros de Suassuna, o diretor elaborou as improvisações com o intuito de criar um espetáculo onde o teatro possa interagir e dialogar com a dança, as artes circenses, a música e o canto.

Além das influências do escritor paraibano, a linguagem cênica também foi inspirada pela música nordestina instrumental – como o Movimento Armorial –, o Cordel do Fogo Encantado, Chico Science e Nação Zumbi, a música de Villa Lobos, o cinema de Glauber Rocha, a poesia de João Cabral de Melo Neto, a dramaturgia do francês Antonin Artaud, o teatro de Stanislavsky, os sons afro-percussivos, dentre outros artistas e criadores.

Imaginário popular

Fábio informa que são mais de 15 atores no elenco, vivendo inúmeros personagens e o coro. “Eles entram em cena, saem, retornam com diversas personas, interpretando situações diferentes e variadas ao longo da encenação”.

“O coro abre o rito, metamorfoseando-se em animais, valorizando e ressaltando a importância da fauna, da flora nordestina e seus aspectos poéticos. E retorna no final”, complementa o diretor.

Para o ator Iraquitan Sant’anna, que interpreta o Quaderna Rei Palhaço, o espetáculo quer reacender a chama que o mundo tenta apagar. “Mais do que contar uma história, a gente quer invocar o espírito criador do Brasil, esse país que ri da própria dor e transforma miséria em música, opressão em dança e sonho em sobrevivência”.

“O meu Quaderna carrega no corpo o sagrado e o profano, a gargalhada e o grito. Ele reina no deserto com a coroa feita de barro e faz do teatro o seu trono. Ele é o arquétipo do artista brasileiro: aquele que sonha e resiste, que transforma o sofrimento em poesia e o absurdo em beleza”, arremata Iraquitan.

Na peça, Quaderna tem como antagonista o Corregedor, figura simbólica do poder que cerceia, censura e oprime as narrativas delirantes, poéticas e proféticas do protagonista.

Poético e lúdico

Já a atriz Thais Moraes vive a Rainha da Lua e também participa do coro dos brincantes e da banda. Ela diz que “em meio ao caos e inúmeras violências que vivemos nos dias atuais, resgatar esse mundo poético, lúdico e sensível de Ariano se torna necessário. O espetáculo quer encantar e provocar o público através do tragicômico, sob a perspectiva da narrativa de vida de Quaderna”.

Neste rito de celebração e sagração da arte, cantadores de cordel, onça caetana, tapuios cariris, ciganas, marujos, figuras e entidades míticas do imaginário popular nordestino ganham corpo e voz no palco.

Segundo Fábio Viana, o Barracão das Artes resiste há 15 anos sem patrocínio oficial e faz um teatro verdadeiramente popular. “É para todos os públicos, toda a diversidade, porque temos participantes de diversos bairros da cidade, de classes sociais distintas, de cidades daqui do interior da Bahia, e até de outros estados”, finaliza o diretor.

Ariano Brasa Brasileiro / teatro gregório de mattos / 17, 18 e 19 de outubro / sexta e sábado: 19h - domingo: 18h / R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia)

