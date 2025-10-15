Menu
CULTURA
ÍCONE

Morre Rubinho dos Carnavais, criador de Os Internacionais

Fundador de bloco icônico, Rubinho dos Carnavais deixa legado no Carnaval de Salvador

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

15/10/2025 - 17:55 h
Bahia se despede de Rubinho dos Carnavais
Bahia se despede de Rubinho dos Carnavais

O carnavalesco João Rubem Carvalho de Souza, conhecido como Rubinho dos Carnavais, faleceu na madrugada desta quarta-feira, 15, em Salvador. Figura histórica da folia baiana, Rubinho foi um dos fundadores do tradicional bloco Os Internacionais e um dos nomes mais queridos do Carnaval de Salvador.

Torcedor apaixonado e conselheiro do Esporte Clube Vitória, Rubinho foi lembrado pelo clube, que publicou uma nota de pesar destacando sua contribuição à cultura e à música. Ele foi produtor de um CD que reuniu cantores torcedores do time rubro-negro.

O sepultamento será realizado às 16h30 desta quarta-feira, 15, na Capela C do Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, onde familiares, amigos e admiradores poderão prestar a última homenagem ao mestre da folia.

Uma vida dedicada à alegria e à cultura baiana

Nascido no bairro Santo Antônio Além do Carmo, Rubinho se destacou pela criatividade e inovação. Ele foi responsável por romper com a tradição dos carnavais fechados em clubes, levando a festa para as ruas e contribuindo para a consolidação do modelo de carnaval de rua que tornou Salvador famosa no mundo.

Fundado em 1962, o bloco Os Internacionais nasceu da irreverência de Rubinho, que havia passado uma temporada na Argentina e ganhou o apelido de “Internacional”. O grupo se inspirou no bloco Os Fantasmas e marcou época desfilando com mortalhas e muita animação, ao som do “trio elétrico” da época.

Durante muitos anos, o bloco contou com a animação de Bell Marques, consolidando-se como um dos mais populares da folia baiana. Rubinho também foi fundador do bloco Tiete Vip’s, outro símbolo da diversidade e da irreverência do carnaval soteropolitano.

Em nota oficial, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) lamentou com profundo pesar o falecimento de Rubinho dos Carnavais e destacou sua importância para a história das festas populares da Bahia:

“Sua trajetória foi marcada pela dedicação às festas populares, rompendo com a tradição dos carnavais fechados em clubes e levando a folia às ruas com criatividade e inovação. Durante mais de 40 anos, Rubinho participou de movimentos do Carnaval soteropolitano e, junto com o radialista Ivanildo Fontes, comandou um programa de rádio voltado exclusivamente para a celebração do Carnaval”, diz o comunicado.

A nota também reforça o legado cultural deixado por Rubinho:

“Neste momento de dor, a SecultBA expressa suas condolências aos familiares, amigos e admiradores. Que o legado de Rubinho dos Carnavais e sua contribuição à arte da Bahia continue inspirando as futuras gerações".

Um símbolo eterno da folia baiana

Rubinho enfrentava há algum tempo um aneurisma e havia sido internado diversas vezes. Sua morte acontece poucos dias após o Carnaval de Salvador ser reconhecido oficialmente como manifestação da cultura nacional, por meio da Lei nº 15.196/2025, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

