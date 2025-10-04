Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ

Igor Kannário confirma pipoca na segunda de Carnaval e manda recado

Pagodeiro cravou a sua participação no Carnaval neste sábado, 4

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/10/2025 - 19:05 h | Atualizada em 04/10/2025 - 19:29
Igor Kannário confirma pipoca na segunda de Carnaval
Igor Kannário confirma pipoca na segunda de Carnaval -

O cantor Igor Kannário confirmou que vai puxar o seu trio pipoca na segunda-feira do Carnaval de Salvador de 2026. O artista fez o anúncio durante uma participação no show da banda Filhos de Jorge, no Festival Nova Bahia, neste sábado, 4, na capital baiana.

Na oportunidade, o pagodeiro mandou um recado e prometeu que, no próximo ano, “não vou parar por nada, vou levar o trio do início ao fim”.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Polêmica no Carnaval de 2025

Igor Kannário abandonou sua apresentação na segunda-feira de Carnaval deste ano, no dia de 3 março, após reclamar de possíveis excessos de agentes da Polícia Militar no circuito Osmar (Campo Grande). Na ocasião, o artista afirmou, em tom de desabafo, que não queria mais cantar na festa.

“Se for pra cantar pra ver a galera lá embaixo tomando porrada, eu paro aqui. Porque não dá pra mim. Eu vim trabalhar. Não dá pra ver essas coisas e ficar calado”, disparou Kannário.

“Tô vendo essas paradas, não tô gostando, e é por isso que eu não quero mais tocar no Carnaval de Salvador. Não é ego, eu tenho coração e não gosto de ver o meu povo apanhando. Eu não consigo mais, já deu pra mim”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval de Salvador Igor Kannário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Igor Kannário confirma pipoca na segunda de Carnaval
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Igor Kannário confirma pipoca na segunda de Carnaval
Play

VÍDEO: Filha de Tia Má surpreende e pede bênção a Preta Gil

Igor Kannário confirma pipoca na segunda de Carnaval
Play

Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

Igor Kannário confirma pipoca na segunda de Carnaval
Play

VÍDEO: Cantor pede namorada em casamento no trio de Kannário

x