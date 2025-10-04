Igor Kannário confirma pipoca na segunda de Carnaval e manda recado

Igor Kannário confirma pipoca na segunda de Carnaval - Foto: Daniel Genonadio | Ag. A TARDE

O cantor Igor Kannário confirmou que vai puxar o seu trio pipoca na segunda-feira do Carnaval de Salvador de 2026. O artista fez o anúncio durante uma participação no show da banda Filhos de Jorge, no Festival Nova Bahia, neste sábado, 4, na capital baiana.

Na oportunidade, o pagodeiro mandou um recado e prometeu que, no próximo ano, “não vou parar por nada, vou levar o trio do início ao fim”.

Polêmica no Carnaval de 2025

Igor Kannário abandonou sua apresentação na segunda-feira de Carnaval deste ano, no dia de 3 março, após reclamar de possíveis excessos de agentes da Polícia Militar no circuito Osmar (Campo Grande). Na ocasião, o artista afirmou, em tom de desabafo, que não queria mais cantar na festa.

“Se for pra cantar pra ver a galera lá embaixo tomando porrada, eu paro aqui. Porque não dá pra mim. Eu vim trabalhar. Não dá pra ver essas coisas e ficar calado”, disparou Kannário.

“Tô vendo essas paradas, não tô gostando, e é por isso que eu não quero mais tocar no Carnaval de Salvador. Não é ego, eu tenho coração e não gosto de ver o meu povo apanhando. Eu não consigo mais, já deu pra mim”, afirmou.