Carnaval de Salvador vai seguir com fortalecimento da folia no Centro

Carnaval de Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre oCarnaval de Salvador 2026 nesta segunda-feira, 13, durante o lançamento do Novembro Salvador Capital Afro 2025. Na ocasião, o gestor afirmou que o fortalecimento da folia no Centro da capital baiana será o foco mais uma vez. O tema da festa no próximo ano será “110 Anos de Samba”

“A gente vai fazer um grande Carnaval. Já lançamos o tema do carnaval, vamos homenagem ao samba. E vamos em breve apresentar toda a operação, sempre naquela estratégia de fortalecimento do Carnaval do Centro”, destacou.

“A gente vai fazendo essas apresentações à medida que a gente vai fechando a programação e com a devida antecedência em relação à data de realização, para que as pessoas de Salvador possam se programar para ficar, e para que as do Brasil e do mundo possam se programar para vir à nossa cidade”, completou.

Carnaval de Salvador é reconhecido nacionalmente

O Carnaval de Salvador foi reconhecido como manifestação da cultura nacional. O Projeto de Lei (PL) 4.191/2023, que trata da homenagem, foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e a lei já entrou em vigor.

O projeto, da deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA), havia sido aprovado, de forma terminativa, no dia 5 de agosto pela Comissão de Educação e Cultura (CE) do Senado.

A leitura do relatório da senadora Jussara Lima (PSD-PI) foi feita pelo senador Flávio Arns (PSB-PR). No texto, ela destaca o impacto da festa no país. Para ela, o “Carnaval de Salvador é uma expressão viva da identidade brasileira”. A senadora defende que “valorizar a manifestação é reconhecer a força da cultura que movimenta pessoas, histórias e economias”.

Importância histórica e cultural

O projeto ressalta o valor histórico, cultural e econômico da festa. Apenas em 2025, mais de 3,5 milhões de turistas estiveram na Bahia durante o período, sendo 850 mil em Salvador, principal destino. A receita gerada ultrapassou R$ 7 bilhões, com a superação dos números de 2024 e os patamares registrados antes da pandemia.