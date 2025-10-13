Menu
CARNAVAL
FOLIA NA BAHIA

Carnaval de Salvador vai seguir com fortalecimento da folia no Centro

Tema da folia em 2026 vai ser “110 Anos de Samba”

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/10/2025 - 13:33 h
Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador -

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre oCarnaval de Salvador 2026 nesta segunda-feira, 13, durante o lançamento do Novembro Salvador Capital Afro 2025. Na ocasião, o gestor afirmou que o fortalecimento da folia no Centro da capital baiana será o foco mais uma vez. O tema da festa no próximo ano será “110 Anos de Samba”

“A gente vai fazer um grande Carnaval. Já lançamos o tema do carnaval, vamos homenagem ao samba. E vamos em breve apresentar toda a operação, sempre naquela estratégia de fortalecimento do Carnaval do Centro”, destacou.

“A gente vai fazendo essas apresentações à medida que a gente vai fechando a programação e com a devida antecedência em relação à data de realização, para que as pessoas de Salvador possam se programar para ficar, e para que as do Brasil e do mundo possam se programar para vir à nossa cidade”, completou.

Carnaval de Salvador é reconhecido nacionalmente

O Carnaval de Salvador foi reconhecido como manifestação da cultura nacional. O Projeto de Lei (PL) 4.191/2023, que trata da homenagem, foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e a lei já entrou em vigor.

O projeto, da deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA), havia sido aprovado, de forma terminativa, no dia 5 de agosto pela Comissão de Educação e Cultura (CE) do Senado.

A leitura do relatório da senadora Jussara Lima (PSD-PI) foi feita pelo senador Flávio Arns (PSB-PR). No texto, ela destaca o impacto da festa no país. Para ela, o “Carnaval de Salvador é uma expressão viva da identidade brasileira”. A senadora defende que “valorizar a manifestação é reconhecer a força da cultura que movimenta pessoas, histórias e economias”.

Importância histórica e cultural

O projeto ressalta o valor histórico, cultural e econômico da festa. Apenas em 2025, mais de 3,5 milhões de turistas estiveram na Bahia durante o período, sendo 850 mil em Salvador, principal destino. A receita gerada ultrapassou R$ 7 bilhões, com a superação dos números de 2024 e os patamares registrados antes da pandemia.

