Léo Santana e mais: veja programação completa do Salvador Capital Afro

Durante 40 dias, Salvador vai pulsar ao ritmo da ancestralidade, da arte e da resistência. De 26 de outubro a 6 de dezembro, a capital baiana recebe o Festival Salvador Capital Afro 2025, uma das maiores celebrações da cultura afro-brasileira do país. Com atividades descentralizadas, o evento ocupará bairros periféricos, ilhas e centros culturais, levando a festa para todos os cantos da cidade.

Os detalhes foram apresentados pelo prefeito Bruno Reis e pela vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, em coletiva à imprensa no Hotel Quality, no Stiep.

Neste ano, o Novembro Salvador Capital Afro terá como diferencial a descentralização das atividades, que acontecerão diariamente em diferentes regiões da cidade, incluindo o Centro Histórico, Candeal, Cajazeiras, Ilha de Maré, Itapuã, Nordeste de Amaralina, entre outras localidades.



Um dos grandes destaques da programação será o show de Léo Santana, no Dia da Consciência Negra (20 de novembro), às 15h, na Praça Maria Felipa, no Comércio. O mesmo local também receberá, nos dias 21 e 22, a gravação gratuita do novo DVD do cantor.

Além dos shows e apresentações artísticas, o festival aposta em oficinas de formação e espaços de empreendedorismo, fortalecendo a economia criativa negra e a presença de artistas locais. O evento também busca ressaltar a importância da identidade afro-brasileira, promovendo espaços de escuta, debate e valorização das tradições que moldam a capital baiana.

Durante o lançamento oficial do calendário, o prefeito Bruno Reis ressaltou a importância de transformar o Novembro Negro em um mês inteiro de ações voltadas à valorização da cultura afro-brasileira.

“Colocamos o conceito Salvador Capital Afro no centro de todas as nossas decisões e definições das políticas públicas. Não há uma política pública nesta cidade em que, pelo menos, mais de 80% dos contemplados não sejam os negros e as negras desta cidade", disse.

Salvador, que já foi, em determinado momento, a primeira capital do Brasil, é a capital da música, mas é, sem sombra de dúvidas, a capital afro, a cidade negra mais linda do mundo Bruno Reis - Prefeito de Salvador

"O Novembro Negro é o mês para celebrarmos o que a gente implementa todos os dias na nossa cidade. E, ao celebrarmos isso, temos diversos objetivos. O Festival começa no dia 26 e vai até o dia 6 de dezembro, com muito conteúdo, muita formação, muita valorização e muito empoderamento, através do afroturismo, do afroempreendedorismo, da economia criativa e de uma série de ações dentro da nossa estratégia de fortalecimento", completou.

O objetivo aqui é o empoderamento da população negra, que corresponde a mais de 83% da nossa população Bruno Reis - Prefeito de Salvador

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, também reforçou a importância do festival como movimento coletivo e estratégico para a cidade.



“É no coletivo, é com apoio, é um movimento. Esta é a Salvador que se posiciona como cidade antirracista e, de fato, a Salvador é uma capital afro, a cidade mais negra fora da África. O que é mais simbólico no evento é, de fato, ser feito no coletivo e em toda a cidade. No ano passado, acabamos realizando o festival em apenas dois dias, no centro, e este ano não. Entendemos que, além das ações de políticas públicas de todos os dias, precisávamos mostrar isso para o mundo" afirmou.

"O que destaco é esse fazer e essa construção coletiva, estar nas comunidades, mas também entender que é uma oportunidade de se posicionar, de ter orgulho de quem somos, e ainda gerar receita, renda e emprego para a cidade. E é isso: 40 dias para a cidade estar bombando, sendo comentada no mundo e trazendo recursos para todos”, finalizou.

