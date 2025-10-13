PROGRAMAÇÃO
Léo Santana e mais: veja programação completa do Salvador Capital Afro
Festival celebra a cultura afro-brasileira com shows, feiras e oficinas espalhadas por toda a cidade
Por Beatriz Santos e Edvaldo Sales
Durante 40 dias, Salvador vai pulsar ao ritmo da ancestralidade, da arte e da resistência. De 26 de outubro a 6 de dezembro, a capital baiana recebe o Festival Salvador Capital Afro 2025, uma das maiores celebrações da cultura afro-brasileira do país. Com atividades descentralizadas, o evento ocupará bairros periféricos, ilhas e centros culturais, levando a festa para todos os cantos da cidade.
Os detalhes foram apresentados pelo prefeito Bruno Reis e pela vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, em coletiva à imprensa no Hotel Quality, no Stiep.
Neste ano, o Novembro Salvador Capital Afro terá como diferencial a descentralização das atividades, que acontecerão diariamente em diferentes regiões da cidade, incluindo o Centro Histórico, Candeal, Cajazeiras, Ilha de Maré, Itapuã, Nordeste de Amaralina, entre outras localidades.
Um dos grandes destaques da programação será o show de Léo Santana, no Dia da Consciência Negra (20 de novembro), às 15h, na Praça Maria Felipa, no Comércio. O mesmo local também receberá, nos dias 21 e 22, a gravação gratuita do novo DVD do cantor.
Leia Também:
Além dos shows e apresentações artísticas, o festival aposta em oficinas de formação e espaços de empreendedorismo, fortalecendo a economia criativa negra e a presença de artistas locais. O evento também busca ressaltar a importância da identidade afro-brasileira, promovendo espaços de escuta, debate e valorização das tradições que moldam a capital baiana.
Durante o lançamento oficial do calendário, o prefeito Bruno Reis ressaltou a importância de transformar o Novembro Negro em um mês inteiro de ações voltadas à valorização da cultura afro-brasileira.
“Colocamos o conceito Salvador Capital Afro no centro de todas as nossas decisões e definições das políticas públicas. Não há uma política pública nesta cidade em que, pelo menos, mais de 80% dos contemplados não sejam os negros e as negras desta cidade", disse.
Salvador, que já foi, em determinado momento, a primeira capital do Brasil, é a capital da música, mas é, sem sombra de dúvidas, a capital afro, a cidade negra mais linda do mundo
"O Novembro Negro é o mês para celebrarmos o que a gente implementa todos os dias na nossa cidade. E, ao celebrarmos isso, temos diversos objetivos. O Festival começa no dia 26 e vai até o dia 6 de dezembro, com muito conteúdo, muita formação, muita valorização e muito empoderamento, através do afroturismo, do afroempreendedorismo, da economia criativa e de uma série de ações dentro da nossa estratégia de fortalecimento", completou.
O objetivo aqui é o empoderamento da população negra, que corresponde a mais de 83% da nossa população
A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, também reforçou a importância do festival como movimento coletivo e estratégico para a cidade.
“É no coletivo, é com apoio, é um movimento. Esta é a Salvador que se posiciona como cidade antirracista e, de fato, a Salvador é uma capital afro, a cidade mais negra fora da África. O que é mais simbólico no evento é, de fato, ser feito no coletivo e em toda a cidade. No ano passado, acabamos realizando o festival em apenas dois dias, no centro, e este ano não. Entendemos que, além das ações de políticas públicas de todos os dias, precisávamos mostrar isso para o mundo" afirmou.
"O que destaco é esse fazer e essa construção coletiva, estar nas comunidades, mas também entender que é uma oportunidade de se posicionar, de ter orgulho de quem somos, e ainda gerar receita, renda e emprego para a cidade. E é isso: 40 dias para a cidade estar bombando, sendo comentada no mundo e trazendo recursos para todos”, finalizou.
Programação completa do Salvador Capital Afro 2025
- Show Salvador Cidade da Música com Orquestra Afrosinfônica e convidados – 26 de outubro
- Ações do Comitê do Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI) – 1 a 30 de novembro
- Afro Fashion Day – 1 de novembro
- Abertura da Exposição Floresta de Infinitos (Casa das Histórias) – 1 de novembro
- Cine Boca de Brasa (FGM) – 1, 15 e 29 de novembro
- Oficina de Jazz/Funk (FGM) – 1, 8, 15, 22 e 29 de novembro
- II Encontro Global de Artivismo (Riky Rick Foundation, Agência Canella, Rede Amo Produções) – 3 a 5 de novembro
- Simpósio Internacional sobre Justiça Climática e Adaptação (Connegro) – 3 de novembro
- Periferia do Futuro – Aulas de passarela com Carlos Cruz (FGM) – 4, 11, 18 e 25 de novembro
- Espetáculo Dandara na Terra dos Palmares (FGM) – 4 e 5 de novembro
- Ballroom com Lunna Montty (FGM) – 5 de novembro
- Oficina de Criação Jogos de Pistas e Enigmas (FGM) – 5, 12, 19 e 26 de novembro
- Festival Nosso Futuro (Institut Français – Ano França Brasil) – 5 a 7 de novembro
- Oficina Teatro “Ará Izô” com professor Nando Zâmbia (FGM) – 6 de novembro
- Oficina de Grafite, DJ e Danças Urbanas (FGM) – 6 e 20 de novembro
- Afrobaile em Collab com Yolo (RJ) e Africanize (SP) com Afrocidade e convidados(Isé Música Criativa) – 7 de novembro
- Baía Profunda com Mateus Aleluia (FGM – Viva Cultura) – 7 e 8 de novembro
- Festival Afropunk (IDW) – 8 e 9 de novembro
- “Águas Ancestrais” com Grupo de Percussão da UFBA (FGM) – 8 de novembro
- Samba da Resistência (FGM) – 8 de novembro
- O ECA Vai à Escola – ação contra o racismo na infância (SPMJ) – 10, 17 e 24 de novembro
- SCA Territórios (Candeal, Cajazeiras, Ilha de Maré, Itapuã, Nordeste de Amaralina e outros) – 10 a 19 de novembro
- AFROBIZ – Feiras de economia criativa e gastronomia – 10 a 22 de novembro
- AFROESTIMA – Laboratórios criativos: moda, artes visuais, gastronomia, consultorias de negócios periféricos e comunicação comunitária – 10 a 22 de novembro
- Oficina de Breaking, Slam e Danças Urbanas (FGM) – 13 e 27 de novembro
- Batalha de Slam (FGM) – 14 de novembro
- Festival Julho das Pretinhas (FGM) – 14 de novembro
- Suco de Bahia: Taian Riachão e convidados (ISÉ Música Criativa) – 14 de novembro
- FEMADUM (Olodum) – 15 a 16 de novembro
- Black Stand Up Comedy com Alan Miranda e convidados (FGM) – 15 e 22 de novembro
- Mercado Iaô (Fábrica Cultural) – 16 de novembro
- Roda de conversa – Mulheres e suas Histórias: ancestralidade, racismo estrutural e beleza (SPMJ) – 18 de novembro
- Seminário sobre direitos de povos e comunidades tradicionais (SEMUR) – 19 de novembro
- Show Léo Santana – 20 de novembro
- Batalha de Rima (FGM) – 20 de novembro
- Festival Salvador Capital Afro – Praça Maria Felipa (Comércio) – 21 e 22 de novembro
- Espetáculo de Dança “Dembwa” (FGM) – 22 e 30 de novembro
- Ẹ̀KỌ́ ILÉ ÒRÌṢÀ – Arte e cultura de Terreiro (FGM) – 23 de novembro
- Culinária Musical com Jorge Washington (FGM) – 23 de novembro
- Viver Salvador nos Bairros + Corrida de Favela a Favela – de Pernambués ao Beiru / Tancredo Neves – 23 de novembro
- Dia Nacional das Baianas de Acarajé (ABAM) – 25 de novembro
- Festival Feira Preta – 26 a 28 de novembro
- Seminário Nacional do Samba (UNESAMBA) – 26 de novembro
- Mostra Terceiro Ciclo de Oficinas – Edital Gregórios (FGM) – 30 de novembro
- Caminhada do Samba (UNESAMBA) – 30 de novembro
- Festival Afrofuturismo Ano VII – 5 e 6 de dezembro
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes