O filme escondido da Netflix que vai salvar o seu fim de semana

Filme está disponível na Netflix - Foto: Divulgação

Não sabe o que assistir no fim de semana? O Cineinsite A TARDE tem a solução e traz uma recomendação para salvar o seu sábado e domingo. ‘Batalhão 6888’ é baseado em uma história real e é um daqueles filmes que unem fatos e emoção em uma história inspiradora.

Qual a história de Batalhão 6888?

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Disponível na Netflix, o longa está escondido entre as diversas opções do catálogo. Batalhão 6888 mostra a trajetória de um grupo de mulheres negras que desempenhou um papel fundamental durante a Segunda Guerra Mundial.

A história se desenrola em meio ao auge do conflito, em 1943. Enquanto as ofensivas militares se intensificavam e os governos concentravam seus esforços em estratégias sangrentas, uma crise se formava longe dos campos de batalha: milhões de cartas e encomendas destinadas aos soldados estavam amontoadas em depósitos na Inglaterra e na França.

Durante três anos, a correspondência permaneceu parada, o que deixava tanto os combatentes quanto suas famílias sem respostas do que acontecia durante a guerra. Diante dessa situação, o exército dos Estados Unidos criou uma unidade inédita para resolver o problema: o 6888º Batalhão do Diretório Postal Central, composto exclusivamente por mulheres negras.

Mais de 800 oficiais foram enviadas à Europa com uma missão desafiadora e simbólica de restaurar o fluxo de comunicação entre os combatentes e, com ele, devolver um pouco de humanidade aos soldados no front. Sob o lema “No mail, no morale” (Sem cartas, sem moral), o Batalhão 6888 enfrentou condições extremas, trabalhando em galpões frios, escuros e abarrotados de correspondências, as oficiais se revezavam em turnos de 24 horas.

Elenco de peso

O elenco de Batalhão 6888 conta Kerry Washington (‘Django Livre’), Oprah Winfrey (‘A Cor Púrpura’), Susan Sarandon (‘Thelma & Louise’) e Ebony Obsidian (‘Se a Rua Beale Falasse’).

Assista ao trailer de Batalhão 6888: