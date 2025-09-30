Ilê Aiyê anuncia tema do Carnaval 2026 em evento no Pelourinho

Ilê Aiyê vai fazer o anúncio no próximo dia 18 - Foto: Divulgação

O Ilê Aiyê anunciou o tema que vai conduzir o bloco no Carnaval 2026. No próximo dia 18 de outubro, às 20h, o Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, será palco do lançamento oficial de “Turbantes e Cocares: a história de resistência do povo afro e indígena de Maricá”.



O evento contará com a força da anfitriã Band’Aiyê, a energia do grupo Orisun e a participação especial da Escola de Samba União de Maricá, em um encontro que conecta Bahia e Rio de Janeiro na celebração da cultura negra.

Mais que festa: ato político e educativo

Fundado em 1974, no Curuzu, o Ilê Aiyê consolidou-se como símbolo de resistência e afirmação da identidade negra no Carnaval. Para o presidente do bloco, Antônio Carlos Vovô, a escolha do tema carrega sempre uma responsabilidade histórica.

"Para o Ilê Aiyê, o Carnaval nunca foi apenas festa. A escolha do tema é um ato de responsabilidade com a nossa história. Cada ano, buscamos trazer à avenida a memória da ancestralidade africana, porque sabemos que nosso desfile é também uma sala de aula a céu aberto. O tema é o fio que costura a estética, a música e a mensagem do Ilê durante o Carnaval", destacou.

Band’Aiyê, Orisun e União de Maricá na programação

A Band’Aiyê será responsável por abrir os caminhos da noite com o samba afro, transformando os tambores em vozes da ancestralidade e da espiritualidade.

O Orisun, grupo criado em 2023 com fortes ligações aos terreiros de candomblé Manzu Dandalunda e Ilê Axé Tomin Najexá, leva ao palco clássicos do samba baiano e composições autorais que reverenciam ancestrais, Exús e Caboclos.

Já a Escola de Samba União de Maricá, vinda diretamente do Rio de Janeiro, soma brilho ao evento. A agremiação, que em 2025 levou para a avenida a religiosidade afro-brasileira, prepara para 2026 o enredo “Berenguendéns e Balangandãs”, exaltando a joalheria negra e a simbologia de resistência dos balangandãs usados por mulheres pretas no Brasil colonial.