Caruru do Bloco Alvorada marca início da preparação para Carnaval 2026

O Bloco Alvorada realiza, no próximo dia 20 de setembro, o tradicional caruru que integra o projeto Exposição de Matriz Africana. O evento acontece a partir das 15h na Praça das Artes, no Pelourinho.

O caruru marca o início do ciclo preparativo do bloco para o Carnaval 2026, servindo para mais de 600 pessoas e sendo preparado no centenário terreiro do Bate Folha, o Manso Bandunquenqué, base espiritual do Alvorada. A tradição reforça a ligação entre religiosidade, ancestralidade e identidade negra.

Música e artistas locais

O evento contará com uma programação musical diversificada que inclui o Pagode do Thiago, a Roda de Samba do Alvorada, conduzida por Valdélio França, Thiago Representa, Bira Negros de Fé e Arnaldo Rafael, e participações especiais de Caboquinho e Aline Souza.

O bloco, primeiro dedicado exclusivamente ao samba no Carnaval de Salvador, mantém viva a tradição do ritmo e prioriza sempre os artistas da terra, reforçando a importância do samba como espaço de diálogo cultural e celebração da ancestralidade.

“O Alvorada é fruto da resistência e do protagonismo negro. Ao realizarmos o caruru, reafirmamos a importância da nossa ancestralidade e do samba como espaço de diálogo com a comunidade. É um momento de fé, cultura e celebração que nos conecta com nossas raízes e nos prepara para mais uma edição do Carnaval”, destacou o presidente do bloco, Vadinho França.



50 anos de resistência e tradição

Neste ano, o Alvorada celebrou meio século de história, realizando seu 50º desfile no Carnaval de Salvador. Pioneiro ao inaugurar a Sexta-feira de Carnaval no Circuito Osmar em 1975, o bloco se consolidou como patrimônio cultural da Bahia e referência para diversas agremiações que surgiram nas décadas seguintes.

Fundado por jovens estudantes do Colégio Severino Vieira, o Alvorada foi o primeiro bloco dedicado exclusivamente ao samba na cidade, estimulando o surgimento de outros grupos e priorizando sempre os artistas da terra. Hoje, segue como símbolo da preservação cultural e da valorização da identidade negra.