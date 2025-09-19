Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PELOURINHO

Caruru do Bloco Alvorada marca início da preparação para Carnaval 2026

Festa da Exposição de Matriz Africana une samba, fé e tradição no Pelourinho

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

19/09/2025 - 21:04 h
Caruru marca o início do ciclo preparativo do bloco para o Carnaval 2026
Caruru marca o início do ciclo preparativo do bloco para o Carnaval 2026 -

O Bloco Alvorada realiza, no próximo dia 20 de setembro, o tradicional caruru que integra o projeto Exposição de Matriz Africana. O evento acontece a partir das 15h na Praça das Artes, no Pelourinho.

O caruru marca o início do ciclo preparativo do bloco para o Carnaval 2026, servindo para mais de 600 pessoas e sendo preparado no centenário terreiro do Bate Folha, o Manso Bandunquenqué, base espiritual do Alvorada. A tradição reforça a ligação entre religiosidade, ancestralidade e identidade negra.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Atração internacional fará show no Carnaval de Salvador em 2026
Exposição gratuita celebra 50 anos do Bloco Alvorada em Salvador
Vai ter Coruja? Ivete Sangalo faz anúncio para o Carnaval de 2026

Música e artistas locais

O evento contará com uma programação musical diversificada que inclui o Pagode do Thiago, a Roda de Samba do Alvorada, conduzida por Valdélio França, Thiago Representa, Bira Negros de Fé e Arnaldo Rafael, e participações especiais de Caboquinho e Aline Souza.

O bloco, primeiro dedicado exclusivamente ao samba no Carnaval de Salvador, mantém viva a tradição do ritmo e prioriza sempre os artistas da terra, reforçando a importância do samba como espaço de diálogo cultural e celebração da ancestralidade.

Bloco mantém viva a tradição do ritmo e prioriza sempre os artistas da terra
Bloco mantém viva a tradição do ritmo e prioriza sempre os artistas da terra | Foto: Divulgação | Fafá Araujo

“O Alvorada é fruto da resistência e do protagonismo negro. Ao realizarmos o caruru, reafirmamos a importância da nossa ancestralidade e do samba como espaço de diálogo com a comunidade. É um momento de fé, cultura e celebração que nos conecta com nossas raízes e nos prepara para mais uma edição do Carnaval”, destacou o presidente do bloco, Vadinho França.

50 anos de resistência e tradição

Neste ano, o Alvorada celebrou meio século de história, realizando seu 50º desfile no Carnaval de Salvador. Pioneiro ao inaugurar a Sexta-feira de Carnaval no Circuito Osmar em 1975, o bloco se consolidou como patrimônio cultural da Bahia e referência para diversas agremiações que surgiram nas décadas seguintes.

Fundado por jovens estudantes do Colégio Severino Vieira, o Alvorada foi o primeiro bloco dedicado exclusivamente ao samba na cidade, estimulando o surgimento de outros grupos e priorizando sempre os artistas da terra. Hoje, segue como símbolo da preservação cultural e da valorização da identidade negra.

Serviço

O que: Exposição de Matriz Africana – Caruru do Alvorada

Quando: 20 de setembro (sábado), às 15h

Onde: Praça das Artes, Pelourinho

Ingressos: R$ 35

Vendas: Ingresso Simples

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bloco alvorada carnaval caruru

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caruru marca o início do ciclo preparativo do bloco para o Carnaval 2026
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Caruru marca o início do ciclo preparativo do bloco para o Carnaval 2026
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Caruru marca o início do ciclo preparativo do bloco para o Carnaval 2026
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Caruru marca o início do ciclo preparativo do bloco para o Carnaval 2026
Play

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

x