Exposição gratuita celebra 50 anos do Bloco Alvorada em Salvador

O evento ocorre entre os dias 12 e 30 de setembro - Foto: Fafá Araújo

O primeiro bloco de samba do Carnaval de Salvador será homenageado com a mostra 50 anos do Bloco Alvorada, entre os dias 12 e 30 de setembro, na Biblioteca Central da Bahia, nos Barris.

Com entrada gratuita, a exposição reúne fotografias, fantasias e vídeos que remontam a trajetória do grupo, responsável por inaugurar a folia na sexta-feira, quando os desfiles das agremiações só começavam no sábado.

A abertura oficial acontece no dia 12 de setembro, às 19h, com a exibição do minidocumentário “Jubileu de Ouro do Samba”, produzido pela Umbu Comunicação & Cultura.

O filme lançado em abril deste ano promove o resgate da trajetória do primeiro bloco de samba da folia baiana e ressalta sua importância na preservação do gênero e seus desdobramentos relacionados com a cultural afro no contexto do Carnaval de Salvador.

O projeto é uma realização do Instituto Cultural Alvorada Bahia, com patrocínio do Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur).

Além de imagens históricas ao longo das cinco décadas de atuação da agremiação na valorização do samba e de assuntos de relevância para a população negra, o filme conta com depoimentos de personagens, incluindo artistas, pesquisadores e associados que ratificam a relevância do bloco na construção de um legado para a cultura baiana.

“Chegar aos 50 anos é motivo de muito orgulho. O Alvorada não é apenas um bloco, mas um movimento de resistência cultural que abriu caminho para que o samba tivesse o lugar de destaque que merece no Carnaval de Salvador. Essa exposição é uma oportunidade de rever nossa história e celebrar junto com o povo baiano essa trajetória de luta, alegria e tradição”, destacou o presidente do Alvorada, Vadinho França.

Histórico

Fundado em 1º de janeiro de 1975 por jovens estudantes do Colégio Severino Vieira – entre os idealizadores, Vadinho França, que também é fundador da Unesamba que reúne os nove blocos de samba da folia baiana– o Alvorada é o pioneiro da Sexta-feira de Carnaval.

Esse feito histórico foi essencial e estruturante para consolidar o primeiro dia de festa na época. Por isso, a escolha do nome que simboliza a missão de abrir as portas do Carnaval.

O filme lançado em abril deste ano promove o resgate da trajetória do primeiro bloco de samba da folia baiana | Foto: Fafá Araújo

Como principais características, o Alvorada é o único do gênero com repertório próprio, ala de canto – com artistas da terra– e, no desfile, tem ala das baianas, de passistas e tem como símbolo um galo com 3 metros que abre o desfile. Nascido no Gravatá, onde funciona até hoje, realiza trabalhos sociais ao longo do ano com a comunidade negra como a feira de empreendedores e o caruru que inicia o ciclo de ensaios.



Outra característica que relaciona o bloco com a cultura afro é a relação com o terreiro Bate Folha que orienta espiritualmente a agremiação, os temas que sempre fazem referência ao fortalecimento da identidade negra e a lavagem da Fonte do Gravatá (Fonte de Nanã).

O Alvorada tem papel fundamental na promoção do samba como expressão cultural e da sua relevância para a diversidade musical do Carnaval de Salvador a partir de sua trajetória, além das estratégias para garantir a permanência do gênero na folia baiana já que o bloco conta com gestores de diversas gerações para garantir inovações sem perder o parâmetro da tradição.

*Sob supervisão de Eugênio Afonso