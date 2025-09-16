FLICA 2025 abre inscrições para escritores e artistas de todo o Brasil

Curadora Dinalva Melo Nascimento - Foto: Arquivo | Flica 2024

Estão abertas as inscrições para escritores, quadrinistas, cordelistas e ilustradores de todo o país para a 13ª Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA). Os artistas poderão concorrer a um espaço no evento, que acontece entre os dias 23 e 26 de outubro, na cidade de Cachoeira, na Bahia.

Dos inscritos, apenas 20 serão oficialmente selecionados para exibir seus lançamentos literários, participar de sessões de autógrafos e exposições que integram a programação oficial do Espaço Casa dos/das Autores e Autoras Baianas, no dia 24 de outubro.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições estão sendo feitas através de um formulário, até o dia 22 de setembro, e o edital completo está disponível no site oficial da FLICA. O processo inclui quatro etapas: inscrição, seleção, divulgação do resultado e execução, que incluiu os lançamentos e autógrafos.

O resultado será divulgado no dia 5 de outubro e além dos 20 escolhidos, outros cinco projetos ficarão como suplentes, seguindo a ordem de classificação prevista no edital. Todos os selecionados receberão certificado de participação na FLICA 2025, que este ano possui o tema “Ler é Massa!”.

Além da disputa na ampla concorrência, as 20 vagas também possuem reservas de 10% para pessoas com deficiência (PCD), 10% para negros e 5% para indígenas de qualquer região do Brasil.

Novo espaço

Neste ano, a FLICA conta com uma novidade. Devido a reformas na Estação Ferroviária de Cachoeira, o Espaço Casa dos/das Autores e Autoras Baianas passará a funcionar no Espaço Clube da Fraternidade.

Curadora do espaço, Dinalva Melo Nascimento revelou que está animada para receber o público e os autores. “Esperamos a presença de todos, porque precisamos prestigiar os nossos novos autores, que enveredam por esse caminho da literatura e que, quem sabe, em breve, vão se constituir em mais artistas de sucesso em uma das palestras ou mesas das próximas edições da Flica”, disse.

Ao longo dos quatro dias de evento, mais de 60 autores nacionais e internacionais se reunirão para democratizar o acesso à leitura e estimular a formação de novos leitores. A FLICA possui entrada gratuita e conta com programação que inclui debates, mesas de bate-papo, lançamentos de livros, contação de histórias, espetáculos, shows musicais e muito mais.