Região mais popular da Chapada terá oficinas gratuitas de jazz

Festival de Jazz do Capão promove ações formativas na Chapada Diamantina - Foto: Divulgação

Celebrando seus 15 anos, o Festival de Jazz do Capão (FJC) amplia seu alcance com ações formativas e gratuitas voltadas à educação musical em Palmeiras e no Vale do Capão, na Chapada Diamantina.

Nos dias 18 e 19 de outubro, das 9h às 12h, a tradicional Sociedade Filarmônica Santa Cecília, em Palmeiras, recebe a oficina “Capacitação Musical: Formação para Bandas Filarmônicas”, conduzida pelo cavaquinista, compositor e educador Antonio Neves, um dos principais nomes da nova geração de maestros da Bahia.

Já no dia 23 de outubro, das 8h às 10h, será a vez dos estudantes do Colégio Estadual Rufino Rocha, no Vale do Capão, participarem da oficina “Música Corporal e Improvisação”, ministrada pelo músico e terapeuta sonoro Ari Vinícius, que propõe experiências musicais criativas e acessíveis utilizando o próprio corpo como instrumento.

As oficinas fazem parte das contrapartidas sociais do Festival, que em sua 12ª edição, realizada em setembro, reuniu milhares de pessoas no Circo do Capão com o lema “Resistir com Alegria e Arte”, promovendo apresentações gratuitas, campanhas de conscientização ambiental e workshops abertos ao público.

“É uma alegria levar ações formativas para comunidades próximas à sede do município, ampliando o impacto do Festival para além dos palcos. As oficinas são oportunidades de troca, aprendizado e fortalecimento da cultura local”, destaca Rowney Scott, curador artístico e idealizador do FJC.