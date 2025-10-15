Menu
CULTURA
MÚSICA NO PARAÍSO

Região mais popular da Chapada terá oficinas gratuitas de jazz

Festival de Jazz leva oficinas e cultura para comunidades da Chapada Diamantina

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

15/10/2025 - 15:14 h
Festival de Jazz do Capão promove ações formativas na Chapada Diamantina
Festival de Jazz do Capão promove ações formativas na Chapada Diamantina -

Celebrando seus 15 anos, o Festival de Jazz do Capão (FJC) amplia seu alcance com ações formativas e gratuitas voltadas à educação musical em Palmeiras e no Vale do Capão, na Chapada Diamantina.

Nos dias 18 e 19 de outubro, das 9h às 12h, a tradicional Sociedade Filarmônica Santa Cecília, em Palmeiras, recebe a oficina “Capacitação Musical: Formação para Bandas Filarmônicas”, conduzida pelo cavaquinista, compositor e educador Antonio Neves, um dos principais nomes da nova geração de maestros da Bahia.

Já no dia 23 de outubro, das 8h às 10h, será a vez dos estudantes do Colégio Estadual Rufino Rocha, no Vale do Capão, participarem da oficina “Música Corporal e Improvisação”, ministrada pelo músico e terapeuta sonoro Ari Vinícius, que propõe experiências musicais criativas e acessíveis utilizando o próprio corpo como instrumento.

As oficinas fazem parte das contrapartidas sociais do Festival, que em sua 12ª edição, realizada em setembro, reuniu milhares de pessoas no Circo do Capão com o lema “Resistir com Alegria e Arte”, promovendo apresentações gratuitas, campanhas de conscientização ambiental e workshops abertos ao público.

“É uma alegria levar ações formativas para comunidades próximas à sede do município, ampliando o impacto do Festival para além dos palcos. As oficinas são oportunidades de troca, aprendizado e fortalecimento da cultura local”, destaca Rowney Scott, curador artístico e idealizador do FJC.

