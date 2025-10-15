Baile à La Baiana traz show inédito de Seu Jorge a Salvador

Seu Jorge - Foto: Divulgação

Os cantores Seu Jorge, Magary Lord e Peu Meurray apresentam, neste sábado, 18, às 18h, em Salvador, o show Baile à La Baiana, que celebra a amizade e a criação coletiva. A parceria entre os três artistas nasceu em Salvador, e desde então se transformou em música, afeto e identidade.

“Magary e Peu são irmãos que a música me deu, mas a nossa sintonia vai muito além do palco. Nossos filhos brincavam juntos, as famílias se aproximaram, e dali nasceram canções que carregam muito significado. Essa parceria é, antes de tudo, uma troca de vida e de cultura”, conta Seu Jorge. O resultado é um espetáculo que traduz essa irmandade em som, ritmo e emoção.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No palco da Arena A TARDE, novo espaço para grandes eventos recém inaugurado no Caminho das Árvores, o trio apresenta as canções do álbum ‘Baile à La Baiana’, lançado em 2025, que representa a fusão entre a sonoridade carioca e os ritmos vibrantes da Bahia.

“Sou carioca, mas a Bahia sempre esteve muito presente na minha vida e na minha música. Desde Gil e Caetano até a força dos blocos afro, essas referências moldaram minha identidade. Essa conexão entre Rio e Bahia acontece de forma muito natural, porque ambos têm raízes na música preta e na mesma energia de celebrar a vida”, afirma o artista.

Na mesma noite, o cantor Jau leva ao público os grandes sucessos de sua carreira, enquanto o Camarote Wine Lovers completa o clima da noite com boa música, vinho e celebração.

Baile à La Baiana marca nova fase na carreira de Seu Jorge

Seu Jorge, Magary Lord e Peu Meurray | Foto: Divulgação

Mais que um disco, Baile à La Baiana é fruto de encontros e vivências que atravessaram décadas. Depois de quase dez anos sem lançar um álbum de inéditas, Seu Jorge retorna em 2025 com uma obra que sintetiza três décadas de carreira e reafirma seu talento como um dos artistas mais completos da música brasileira.

Gravado com a banda Conjuntão Pesadão, o trabalho reúne 11 faixas que combinam a força da música negra carioca, marcada pelo soul, funk e pela herança da Banda Black Rio, com os ritmos baianos, como a chula, o semba, o black samba e a música afrobaiana. O resultado é uma espiral solar, festiva e espiritual, tão plural e colorida quanto a Bahia que o inspirou.

A inspiração para o projeto nasceu em Salvador, no Galpão Cheio de Assunto, espaço liderado pelo percussionista Peu Meurray, parceiro de longa data de Seu Jorge. Foi ali que o artista reencontrou Magary Lord, com quem compôs diversas canções e compartilhou momentos de intensa criação musical.

Esse álbum é sobre união. A música carioca e a baiana se encontram de forma natural, porque ambas têm raízes na música preta e no desejo de transmitir alegria e força. Seu Jorge - cantor

Com mais de três décadas de carreira, o cantor já se apresentou nos principais palcos do mundo, venceu Grammys e consolidou-se como um dos grandes embaixadores da cultura brasileira. “De Gil e Caetano à força dos blocos afro, essas referências moldaram minha identidade e seguem inspirando meu caminho”, resume.

O álbum traz ‘Sete Prazeres’, ‘Sábado à Noite’, ‘Sim Mais’, ‘Batuque’, ‘Gente Boa se Atrai’, ‘Chama o Brasil pra Dançar’, ‘Shock’, ‘Lasqueira’, ‘Amor de Canudinho’, ‘Mudou Tudo’ e ‘Dia de Mudança’. Cada faixa revela uma faceta do artista: o cronista do cotidiano, o intérprete de alma popular e o músico cosmopolita que carrega o Brasil nas artérias.

Jau: voz, identidade e brasilidade

Magary Lord | Foto: Divulgação

Com mais de 30 anos de trajetória, Jauperi Lázaro iniciou sua carreira no Olodum aos 17 anos e desde então conquistou o público com lirismo e originalidade. Fundador de bandas como Afrodisíaco e Vixe Mainha, emplacou sucessos como ‘Já É’, ‘Café com Pão’, ‘Com Carinho’ e ‘Sandália de Couro’, além de consolidar sua carreira solo em álbuns como Aplausos para o Sol, Lázaro e Jau Natural.

Em 2025, Jau reafirma sua força criativa ao dividir o palco com Seu Jorge em uma noite que une gerações e celebra a música preta em sua forma mais vibrante.

Camarote Wine Lovers na Arena

Um dos diferenciais da noite será o Camarote Wine Lovers, espaço exclusivo idealizado e organizado pela Diva Produções. O projeto se consolidou como uma experiência cultural e sensorial, em que rótulos selecionados se harmonizam com o melhor da música baiana em um ambiente sofisticado e acolhedor.

Apaixonado pelo universo do vinho, Jau é presença central no Wine Lovers, proporcionando ao público uma vivência que une degustações cuidadosamente selecionadas, boa música e a atmosfera vibrante da Bahia. Na Arena A TARDE, a proposta ganha ainda mais força, ampliando o conceito de que música e vinho podem caminhar juntos como símbolos de celebração e sofisticação.

Infraestrutura completa

O evento reunirá uma estrutura cuidadosamente planejada para garantir conforto e praticidade ao público durante toda a experiência. A praça de alimentação contará com opções variadas de food trucks, entre eles Casa do Pastel, Pizza di Mari, Cia do Churrasco e Açaí Saúde, além de Churros da Ana, Dendê Gourmet, Crepe da Barra, salgados e pipoca.

O serviço de bebidas ficará sob a operação do TopBar, que oferecerá um cardápio diversificado com cervejas, drinks e refrigerantes. Além das opções gastronômicas, o público terá à disposição áreas de convivência, banheiros climatizados, acessibilidade, posto médico e um esquema de segurança reforçado, com monitoramento por câmeras em toda a arena.

Facilidade de acesso

Para tornar a chegada mais ágil e segura, a Arena A TARDE mantém parceria com a rede AW Estacionamentos. As vagas estarão distribuídas em locais estratégicos, como ao lado do restaurante Barbacoa, da academia Blue Fit e nos fundos da Casa do Comércio e do Centro Médico Iguatemi.

Os acessos poderão ser feitos tanto pela Avenida Tancredo Neves quanto pelo Caminho das Árvores, com sinalização adequada orientando o público até o espaço. Outras opções de estacionamento também estarão disponíveis nas proximidades e em áreas privadas conveniadas, todas com segurança reforçada para garantir uma experiência tranquila do início ao fim.

Ingressos e informações

Os ingressos variam de R$ 100 a R$ 300, nas modalidades inteira, meia e solidário (mediante a entrega de 2 kg de alimento). As vendas estão disponíveis on-line, pelo Meu Bilhete, e também de forma presencial, no Balcão Ingressos Bahia, no Shopping Barra, e na Loja da Diva, localizada no L2 do Shopping da Bahia, sem cobrança de taxa de serviço.

A classificação é 16 anos. O evento é uma realização do Grupo A TARDE e da Íris Produções.