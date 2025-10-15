Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO LANÇAMENTO

“O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk

O novo manto tricolor exalta a negritude e a arte do festival de música

Marina Branco

Por Marina Branco

15/10/2025 - 15:07 h | Atualizada em 15/10/2025 - 19:08
Bahia e Afropunk
Bahia e Afropunk -

Depois da visita do Super-Homem e dos sóis do Nordeste, o Bahia chega a mais um lançamento carregado de cultura e simbolismo - a camisa do Afropunk. Em colaboração com o movimento cultural internacional que exalta a negritude, a arte e a representatividade, o clube lançará a coleção "O Arrepio Que Veste a Pele", anunciada nesta quarta-feira, 15.

A prévia, divulgada nas redes oficiais do Tricolor e do festival, entrega o tom da campanha: uma peça que ultrapassa o conceito de uniforme e assume papel de manifesto visual e cultural.A mais nova ação afirmativa do clube inclui duas camisas diferentes, sendo uma majoritariamente preta e outra quase toda branca — ambas com o escudo e outros detalhes em tom de dourado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja:

  • “O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk
    |
  • “O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk
    |
  • “O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk
    |
  • “O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk
    |
  • “O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk
    |
“O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk “O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk “O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk “O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk “O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk

"Um arrepio com nome composto: AFROPUNK & ESPORTE CLUBE BAHIA. Uma camisa que é mais do que manto, é identidade. Aguarde!", publicou o perfil oficial do Afropunk.

A parceria foi feita com o movimento que foca em dar voz à comunidade negra dentro de espaços alternativos e da cena punk, muito dominados por artistas brancos. Com o passar dos anos, o projeto evoluiu para um festival global, misturando música, moda, arte e ativismo.

No Brasil desde 2019, o festival chegou a Salvador em 2022, se tornando parte do ano soteropolitano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

afropunk camisa EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Afropunk
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Bahia e Afropunk
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Bahia e Afropunk
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Bahia e Afropunk
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x