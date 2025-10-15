“O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk

Bahia e Afropunk - Foto: Divulgação I Afropunk

Depois da visita do Super-Homem e dos sóis do Nordeste, o Bahia chega a mais um lançamento carregado de cultura e simbolismo - a camisa do Afropunk. Em colaboração com o movimento cultural internacional que exalta a negritude, a arte e a representatividade, o clube lançará a coleção "O Arrepio Que Veste a Pele", anunciada nesta quarta-feira, 15.

A prévia, divulgada nas redes oficiais do Tricolor e do festival, entrega o tom da campanha: uma peça que ultrapassa o conceito de uniforme e assume papel de manifesto visual e cultural.A mais nova ação afirmativa do clube inclui duas camisas diferentes, sendo uma majoritariamente preta e outra quase toda branca — ambas com o escudo e outros detalhes em tom de dourado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja:

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação | ECBahia

| Foto: Divulgação | ECBahia

| Foto: Divulgação | ECBahia

| Foto: Divulgação | ECBahia

"Um arrepio com nome composto: AFROPUNK & ESPORTE CLUBE BAHIA. Uma camisa que é mais do que manto, é identidade. Aguarde!", publicou o perfil oficial do Afropunk.

✊🏽 Existe uma conexão entre cada pessoa que vive o Bahia e o @oafropunkbrasil: o arrepio. Aquele arrepio impossível de ser ignorado.



E desse arrepio nasceu um manto. Um manto que é mais do que uma camisa, é identidade.



Um manto onde cada detalhe fala.

As texturas lembram a… pic.twitter.com/nGomoudg7U — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 15, 2025

A parceria foi feita com o movimento que foca em dar voz à comunidade negra dentro de espaços alternativos e da cena punk, muito dominados por artistas brancos. Com o passar dos anos, o projeto evoluiu para um festival global, misturando música, moda, arte e ativismo.

No Brasil desde 2019, o festival chegou a Salvador em 2022, se tornando parte do ano soteropolitano.