Rock, motos e liberdade: Draugar Motoclube celebra 8 anos

Ultar Bomb é uma das atrações da festa - Foto: Divulgação

O Draugar Motoclube, um dos mais tradicionais da capital baiana, completa oito anos de fundação e vai comemorar em grande estilo. No próximo dia 18 de outubro, a partir das 14h, a sede do grupo, em Fazenda Grande 2, em Salvador, será palco de uma celebração gratuita que promete reunir música, motocicletas estilizadas e o espírito de comunidade que marca a cultura biker.

A programação inclui churrasco, cerveja gelada, caldos gratuitos e até karaokê para quem quiser arriscar a voz. Além disso, os visitantes poderão conferir de perto motos customizadas que são verdadeiras obras de arte.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No palco, a festa terá um line-up variado, reunindo bandas autorais, tributos e clássicos do rock nacional. A Ultra Bomb, conhecida por letras que abordam temas como violência urbana, saúde mental e história do Brasil, apresenta sua sonoridade crua e energética. O grupo lança o seu primeiro single, intitulado Reza, ainda neste mês de outubro.

O som pesado também estará garantido com a Walk, tributo ao Pantera, enquanto o rock nacional ganha espaço com a Primeira Capital, que interpreta sucessos do Capital Inicial. Já a banda Estilhaços traz guitarras nervosas e letras em português que misturam rock clássico com referências brasileiras. Um show surpresa ainda será anunciado, ampliando a expectativa do público.

Primeira Capital faz cover do Capital Inicial | Foto: Divulgação

Banda Walker faz cover do Pantera | Foto: Divulgação

Ulra Bomb faz rock autoral e visceral | Foto: Divulgação

Draugar Motoclube

Mais do que um encontro musical, o evento reforça a tradição do Draugar Motoclube como espaço de convivência e solidariedade. Fundado sob valores como respeito mútuo e irmandade, o grupo é conhecido por viagens em conjunto, ações sociais e pela defesa da cultura sobre duas rodas.

Serviço: