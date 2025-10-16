Menu
HOME > CULTURA
MÚSICA

Rock, motos e liberdade: Draugar Motoclube celebra 8 anos

Evento reúne as bandas Ultra Bomb, Estilhaços, Walker e Primeira Capital, churrasco, cerveja e a cultura dos motoclubes

Rafael Tiago

Por Rafael Tiago

16/10/2025 - 8:55 h | Atualizada em 16/10/2025 - 9:28
Ultar Bomb é uma das atrações da festa
Ultar Bomb é uma das atrações da festa

O Draugar Motoclube, um dos mais tradicionais da capital baiana, completa oito anos de fundação e vai comemorar em grande estilo. No próximo dia 18 de outubro, a partir das 14h, a sede do grupo, em Fazenda Grande 2, em Salvador, será palco de uma celebração gratuita que promete reunir música, motocicletas estilizadas e o espírito de comunidade que marca a cultura biker.

A programação inclui churrasco, cerveja gelada, caldos gratuitos e até karaokê para quem quiser arriscar a voz. Além disso, os visitantes poderão conferir de perto motos customizadas que são verdadeiras obras de arte.

No palco, a festa terá um line-up variado, reunindo bandas autorais, tributos e clássicos do rock nacional. A Ultra Bomb, conhecida por letras que abordam temas como violência urbana, saúde mental e história do Brasil, apresenta sua sonoridade crua e energética. O grupo lança o seu primeiro single, intitulado Reza, ainda neste mês de outubro.

O som pesado também estará garantido com a Walk, tributo ao Pantera, enquanto o rock nacional ganha espaço com a Primeira Capital, que interpreta sucessos do Capital Inicial. Já a banda Estilhaços traz guitarras nervosas e letras em português que misturam rock clássico com referências brasileiras. Um show surpresa ainda será anunciado, ampliando a expectativa do público.

  • Primeira Capital faz cover do Capital Inicial
    Primeira Capital faz cover do Capital Inicial |
  • Banda Walker faz cover do Pantera
    Banda Walker faz cover do Pantera |
  • Ulra Bomb faz rock autoral e visceral
    Ulra Bomb faz rock autoral e visceral |
Primeira Capital faz cover do Capital Inicial
Banda Walker faz cover do Pantera
Ulra Bomb faz rock autoral e visceral

Draugar Motoclube

Mais do que um encontro musical, o evento reforça a tradição do Draugar Motoclube como espaço de convivência e solidariedade. Fundado sob valores como respeito mútuo e irmandade, o grupo é conhecido por viagens em conjunto, ações sociais e pela defesa da cultura sobre duas rodas.

Serviço:

  • O quê: Aniversário de 8 anos da Draugar Motoclube
  • Quando: 18 de outubro, a partir das 14h
  • Onde: Sede da Draugar Motoclube - Fazenda Grande 2, Rua 1, Quadra F, nº 20, Salvador-BA
  • Entrada: Gratuita
  • Shows: Ultra Bomb, Estilhaços, Walk (Pantera Cover), Primeira Capital (Capital Inicial Cover) e atração surpresa.

Tags:

Motoclube rock Salvador show gratuito Ultra Bomb

x