HOME > CULTURA
AGENDA CULTURAL

Seu Jorge, Fantasmão e mais: o que curtir em Salvador

Cidade se transforma em um verdadeiro palco para todas as idades, reunindo música, arte e diversão em cada canto

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/10/2025 - 9:03 h | Atualizada em 16/10/2025 - 20:52
Confira os melhores eventos da cidade
Confira os melhores eventos da cidade -

De shows culturais à Galinha Pintadinha, passando por festivais e muito samba, a capital baiana oferece uma programação cultural repleta de diversidade e criatividade. A cidade se transforma em um verdadeiro palco para todas as idades, reunindo música, arte e diversão em cada canto.

Nossa agenda cultural inclui atrações que vão desde produções voltadas para o público infantil até lançamentos imperdíveis. No teatro, o público poderá conferir uma variedade de espetáculos espalhados por diferentes pontos da cidade.

Além de um show imperdível na Arena A TARDE, o Baile à La Baiana, que celebra a amizade, terá como atração principal um dos grandes nomes do MPB, Seu Jorge. Além dele, o evento contará com as apresentações de Jau, Magary Lord e Peu Meurray.

Procurando opções para o fim de semana? O Portal A TARDE selecionou os melhores eventos para você aproveitar nos próximos dias. Confira a lista!

Leia Também:

Evento de terror promete arrepiar Salvador com universo dos vampiros
Exposição transforma canções de Luiz Gonzaga em arte no Pelourinho
Quer aprender mais sobre a Espanha? Curso une música, literatura e pintura do país

🎶MÚSICA

Confira os melhores eventos da cidade
Confira os melhores eventos da cidade | Foto: Divulgação

⏭️ SEU JORGE – Baile à la Baiana

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Arena A TARDE
  • Ingressos: R$200 (inteira) | R$100 (meia)
  • Venda: Meu Bilhete

⏭️Samba da Resistência

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 17 horas
  • Local: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã)
  • Ingresso: Gratuito

⏭️ LANÇAMENTO TEMA CARNAVAL 2026 DO ILÊ AIYÊ

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Pelourinho - Largo Quincas Berro D'água
  • Ingressos: R$120,00(Inteira) | R$60,00 (Meia)
  • Venda: Meu Bilhete
  • Atrações: Band’Aiyê, Orisun e Escola de Samba União de Maricá

⏭️Festival Sangue Novo - Ano VII

  • Data: 18 a 19 de Outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Trapiche Barnabé, Salvador - BA
  • Ingressos: Esgotado

⏭️ Pé na Porta

  • Atrações: Ultra Bomb, The Zero e Carnage
  • Data: 17 de outubro
  • Local: Brothers of Metal, Cajazeiras X
  • Horário: 19h
  • Entrada: R$ 5 (ingressos à venda no local)

⏭️Varanda Quabales

  • Atrações: Quabales Banda, Encontro de Sambistas, DJ Mah, Trice e Bur Undi
  • Data: 17 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Rua Aurelino Silva, 385, Nordeste de Amaralina
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Banjo de Rua

  • Data: 17 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Largo do Santo Antônio Além do Carmo
  • Ingressos: Gratuito

⏭️NOIZE Record Club

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 9h
  • Local: Shopping Center Lapa, na Praça de Eventos (L1)
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Flavinho e a CaSamba – 2ª edição

  • Data: 19 de outubro de 2025 (domingo)
  • Horário: A partir das 13h
  • Local: Arena Caminho das Árvores – Salvador/BA
  • Ingressos: R$50
  • Venda: Meu Bilhete

⏭️Fantasmão – 20 anos

  • Data: 19 de outubro
  • Horário: 11h
  • Local: Parque da Cidade – Salvador (BA)
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Arrastão do MV na Liberdade

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Saída do Bradesco da Liberdade, com destino à Lapinha – Salvador (BA)
  • Ingressos: Gratuito

🎭TEATRO

Confira os melhores eventos da cidade
Confira os melhores eventos da cidade | Foto: Divulgação

⏭️Espetáculo musical “Floresta dos Mistérios”

  • Data: 25 e 26 de outubro
  • Horário: 15h
  • Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57 – Centro, Salvador – BA
  • Ingressos: R$20 (inteira) | R$10 (meia-entrada)
  • Venda: Sympla

⏭️Viva a Língua – Festival da Língua Portuguesa

  • Data: A partir de 15 de outubro
  • Horário: 15h às 17h
  • Local: Cineteatro 2 de Julho (Irdeb – Federação)
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Us Beatles na Varanda do SESI Rio Vermelho

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 22h
  • Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Ingressos: R$80
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo “Embaixo do Céu”

  • Data: 17 de outubro
  • Horário: 18h
  • Local: Teatro Cidade do Saber – Camaçari
  • Ingressos: Gratuito

🎨EXPOSIÇÃO

Confira os melhores eventos da cidade
Confira os melhores eventos da cidade | Foto: Divulgação

⏭️Sertão de Fé – A Fé Sertaneja nas Canções de Luiz Gonzaga

  • Período: Até 4 de novembro de 2025
  • Local: Espaço Uno – Rua da Ordem Terceira, 1, Pelourinho, Salvador (BA)
  • Visitação: Segunda a sábado, das 10h às 18h
  • Ingressos: Gratuito

🍭INFANTIL

Confira os melhores eventos da cidade
Confira os melhores eventos da cidade

⏭️GALINHA PINTADINHA - OFICIAL

  • Data: 18 a 19 de Outubro
  • Horário: 15h
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$120 (inteira) | R$60 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Vila ABCD - Festival Vilerê

  • Data: 18 a 19 de Outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Meet & Greet com Bolofofos

  • Data: 18 a 19 de Outubro
  • Horário: A partir das 15h
  • Local: Shopping Paralela- Praça de Eventos I, no piso L1
  • Inscrição: Garanta sua foto

➡️OUTROS

Confira os melhores eventos da cidade
Confira os melhores eventos da cidade | Foto: Divulgação

⏭️Mega Aulão do ENEM 2025

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 9h
  • Local: Shopping da Bahia (3º piso, entrada pelo corredor em frente ao Starbucks | Espaço do Aulão ao lado da Loja Zara )
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️Caminhada Patrimonial em Defesa do Abaité

  • Data: 19 de outubro
  • Horário: 8h
  • Local: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto - Rua Alto da Bela Vista, 01, Itapuã
  • Ingressos: Gratuito

⏭️NeuroEduca Festival: O Futuro É Agora

  • Data: 18 a 19 de Outubro
  • Horário: 8h
  • Local: Vila Galé Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: Esgotado

⏭️CAFÉ COM A ORDEM

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 9h
  • Local: Civil Towers, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Varejo Sutil, Afetividade e Sutileza ao Vender

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 14h
  • Local: Vitória Boulevard, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️Festiva Xangô

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: R. Mocambo, 323, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️Aulão de Zumba

  • Data: 18 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Shopping Bela Vista - Piso L2 - no Palco do Bela - Praça de Alimentação
  • Ingressos: Gratuito

x