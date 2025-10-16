AGENDA CULTURAL
Seu Jorge, Fantasmão e mais: o que curtir em Salvador
Cidade se transforma em um verdadeiro palco para todas as idades, reunindo música, arte e diversão em cada canto
De shows culturais à Galinha Pintadinha, passando por festivais e muito samba, a capital baiana oferece uma programação cultural repleta de diversidade e criatividade. A cidade se transforma em um verdadeiro palco para todas as idades, reunindo música, arte e diversão em cada canto.
Nossa agenda cultural inclui atrações que vão desde produções voltadas para o público infantil até lançamentos imperdíveis. No teatro, o público poderá conferir uma variedade de espetáculos espalhados por diferentes pontos da cidade.
Além de um show imperdível na Arena A TARDE, o Baile à La Baiana, que celebra a amizade, terá como atração principal um dos grandes nomes do MPB, Seu Jorge. Além dele, o evento contará com as apresentações de Jau, Magary Lord e Peu Meurray.
Procurando opções para o fim de semana? O Portal A TARDE selecionou os melhores eventos para você aproveitar nos próximos dias. Confira a lista!
🎶MÚSICA
⏭️ SEU JORGE – Baile à la Baiana
- Data: 18 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Arena A TARDE
- Ingressos: R$200 (inteira) | R$100 (meia)
- Venda: Meu Bilhete
⏭️Samba da Resistência
- Data: 18 de outubro
- Horário: 17 horas
- Local: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã)
- Ingresso: Gratuito
⏭️ LANÇAMENTO TEMA CARNAVAL 2026 DO ILÊ AIYÊ
- Data: 18 de outubro
- Horário: 20h
- Local: Pelourinho - Largo Quincas Berro D'água
- Ingressos: R$120,00(Inteira) | R$60,00 (Meia)
- Venda: Meu Bilhete
- Atrações: Band’Aiyê, Orisun e Escola de Samba União de Maricá
⏭️Festival Sangue Novo - Ano VII
- Data: 18 a 19 de Outubro
- Horário: 16h
- Local: Trapiche Barnabé, Salvador - BA
- Ingressos: Esgotado
⏭️ Pé na Porta
- Atrações: Ultra Bomb, The Zero e Carnage
- Data: 17 de outubro
- Local: Brothers of Metal, Cajazeiras X
- Horário: 19h
- Entrada: R$ 5 (ingressos à venda no local)
⏭️Varanda Quabales
- Atrações: Quabales Banda, Encontro de Sambistas, DJ Mah, Trice e Bur Undi
- Data: 17 de outubro
- Horário: 17h
- Local: Rua Aurelino Silva, 385, Nordeste de Amaralina
- Ingressos: Gratuito
⏭️Banjo de Rua
- Data: 17 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Largo do Santo Antônio Além do Carmo
- Ingressos: Gratuito
⏭️NOIZE Record Club
- Data: 18 de outubro
- Horário: 9h
- Local: Shopping Center Lapa, na Praça de Eventos (L1)
- Ingressos: Gratuito
⏭️Flavinho e a CaSamba – 2ª edição
- Data: 19 de outubro de 2025 (domingo)
- Horário: A partir das 13h
- Local: Arena Caminho das Árvores – Salvador/BA
- Ingressos: R$50
- Venda: Meu Bilhete
⏭️Fantasmão – 20 anos
- Data: 19 de outubro
- Horário: 11h
- Local: Parque da Cidade – Salvador (BA)
- Ingressos: Gratuito
⏭️Arrastão do MV na Liberdade
- Data: 18 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Saída do Bradesco da Liberdade, com destino à Lapinha – Salvador (BA)
- Ingressos: Gratuito
🎭TEATRO
⏭️Espetáculo musical “Floresta dos Mistérios”
- Data: 25 e 26 de outubro
- Horário: 15h
- Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57 – Centro, Salvador – BA
- Ingressos: R$20 (inteira) | R$10 (meia-entrada)
- Venda: Sympla
⏭️Viva a Língua – Festival da Língua Portuguesa
- Data: A partir de 15 de outubro
- Horário: 15h às 17h
- Local: Cineteatro 2 de Julho (Irdeb – Federação)
- Ingressos: Gratuito
⏭️Us Beatles na Varanda do SESI Rio Vermelho
- Data: 18 de outubro
- Horário: 22h
- Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
- Ingressos: R$80
- Venda: Sympla
⏭️Espetáculo “Embaixo do Céu”
- Data: 17 de outubro
- Horário: 18h
- Local: Teatro Cidade do Saber – Camaçari
- Ingressos: Gratuito
🎨EXPOSIÇÃO
⏭️Sertão de Fé – A Fé Sertaneja nas Canções de Luiz Gonzaga
- Período: Até 4 de novembro de 2025
- Local: Espaço Uno – Rua da Ordem Terceira, 1, Pelourinho, Salvador (BA)
- Visitação: Segunda a sábado, das 10h às 18h
- Ingressos: Gratuito
🍭INFANTIL
⏭️GALINHA PINTADINHA - OFICIAL
- Data: 18 a 19 de Outubro
- Horário: 15h
- Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$120 (inteira) | R$60 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Vila ABCD - Festival Vilerê
- Data: 18 a 19 de Outubro
- Horário: 17h
- Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia
- Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
- Venda: Sympla
⏭️Meet & Greet com Bolofofos
- Data: 18 a 19 de Outubro
- Horário: A partir das 15h
- Local: Shopping Paralela- Praça de Eventos I, no piso L1
- Inscrição: Garanta sua foto
➡️OUTROS
⏭️Mega Aulão do ENEM 2025
- Data: 18 de outubro
- Horário: 9h
- Local: Shopping da Bahia (3º piso, entrada pelo corredor em frente ao Starbucks | Espaço do Aulão ao lado da Loja Zara )
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
⏭️Caminhada Patrimonial em Defesa do Abaité
- Data: 19 de outubro
- Horário: 8h
- Local: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto - Rua Alto da Bela Vista, 01, Itapuã
- Ingressos: Gratuito
⏭️NeuroEduca Festival: O Futuro É Agora
- Data: 18 a 19 de Outubro
- Horário: 8h
- Local: Vila Galé Salvador, Salvador - BA
- Ingressos: Esgotado
⏭️CAFÉ COM A ORDEM
- Data: 18 de outubro
- Horário: 9h
- Local: Civil Towers, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
⏭️Varejo Sutil, Afetividade e Sutileza ao Vender
- Data: 18 de outubro
- Horário: 14h
- Local: Vitória Boulevard, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
⏭️Festiva Xangô
- Data: 18 de outubro
- Horário: 17h
- Local: R. Mocambo, 323, Salvador - BA
- Ingressos: Gratuito
- Venda: Sympla
⏭️Aulão de Zumba
- Data: 18 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Shopping Bela Vista - Piso L2 - no Palco do Bela - Praça de Alimentação
- Ingressos: Gratuito
