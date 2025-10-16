Seu Jorge, Fantasmão e mais: o que curtir em Salvador

Confira os melhores eventos da cidade - Foto: Divulgação

De shows culturais à Galinha Pintadinha, passando por festivais e muito samba, a capital baiana oferece uma programação cultural repleta de diversidade e criatividade. A cidade se transforma em um verdadeiro palco para todas as idades, reunindo música, arte e diversão em cada canto.

Nossa agenda cultural inclui atrações que vão desde produções voltadas para o público infantil até lançamentos imperdíveis. No teatro, o público poderá conferir uma variedade de espetáculos espalhados por diferentes pontos da cidade.

Além de um show imperdível na Arena A TARDE, o Baile à La Baiana, que celebra a amizade, terá como atração principal um dos grandes nomes do MPB, Seu Jorge. Além dele, o evento contará com as apresentações de Jau, Magary Lord e Peu Meurray.



Procurando opções para o fim de semana? O Portal A TARDE selecionou os melhores eventos para você aproveitar nos próximos dias. Confira a lista!

🎶MÚSICA

⏭️ SEU JORGE – Baile à la Baiana

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 16h

16h Local: Arena A TARDE

Arena A TARDE Ingressos: R$200 (inteira) | R$100 (meia)

R$200 (inteira) | R$100 (meia) Venda: Meu Bilhete

⏭️Samba da Resistência

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 17 horas

17 horas Local: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã)

Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto (Alto da Bela Vista de Itapuã) Ingresso: Gratuito

⏭️ LANÇAMENTO TEMA CARNAVAL 2026 DO ILÊ AIYÊ

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 20h

20h Local: Pelourinho - Largo Quincas Berro D'água

Pelourinho - Largo Quincas Berro D'água Ingressos: R$120,00(Inteira) | R$60,00 (Meia)

Venda: Meu Bilhete

Atrações: Band’Aiyê, Orisun e Escola de Samba União de Maricá

⏭️Festival Sangue Novo - Ano VII

Data: 18 a 19 de Outubro

18 a 19 de Outubro Horário: 16h

16h Local: Trapiche Barnabé, Salvador - BA

Trapiche Barnabé, Salvador - BA Ingressos: Esgotado

⏭️ Pé na Porta

Atrações: Ultra Bomb, The Zero e Carnage

Ultra Bomb, The Zero e Carnage Data: 17 de outubro

17 de outubro Local: Brothers of Metal, Cajazeiras X

Brothers of Metal, Cajazeiras X Horário: 19h

19h Entrada: R$ 5 (ingressos à venda no local)

⏭️Varanda Quabales

Atrações: Quabales Banda, Encontro de Sambistas, DJ Mah, Trice e Bur Undi

Quabales Banda, Encontro de Sambistas, DJ Mah, Trice e Bur Undi Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: 17h

17h Local: Rua Aurelino Silva, 385, Nordeste de Amaralina

Rua Aurelino Silva, 385, Nordeste de Amaralina Ingressos: Gratuito

⏭️Banjo de Rua

Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: 19h

19h Local: Largo do Santo Antônio Além do Carmo

Largo do Santo Antônio Além do Carmo Ingressos: Gratuito

⏭️NOIZE Record Club

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 9h

9h Local: Shopping Center Lapa, na Praça de Eventos (L1)

Shopping Center Lapa, na Praça de Eventos (L1) Ingressos: Gratuito

⏭️Flavinho e a CaSamba – 2ª edição

Data: 19 de outubro de 2025 (domingo)

19 de outubro de 2025 (domingo) Horário: A partir das 13h

A partir das 13h Local: Arena Caminho das Árvores – Salvador/BA

Arena Caminho das Árvores – Salvador/BA Ingressos: R$50

R$50 Venda: Meu Bilhete

⏭️ Fantasmão – 20 anos

Data: 19 de outubro

19 de outubro Horário: 11h

11h Local: Parque da Cidade – Salvador (BA)

Parque da Cidade – Salvador (BA) Ingressos: Gratuito

⏭️Arrastão do MV na Liberdade

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 16h

16h Local: Saída do Bradesco da Liberdade, com destino à Lapinha – Salvador (BA)

Saída do Bradesco da Liberdade, com destino à Lapinha – Salvador (BA) Ingressos: Gratuito

🎭TEATRO

⏭️Espetáculo musical “Floresta dos Mistérios”

Data: 25 e 26 de outubro

25 e 26 de outubro Horário: 15h

15h Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57 – Centro, Salvador – BA

CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57 – Centro, Salvador – BA Ingressos: R$20 (inteira) | R$10 (meia-entrada)

R$20 (inteira) | R$10 (meia-entrada) Venda : Sympla

⏭️Viva a Língua – Festival da Língua Portuguesa

Data: A partir de 15 de outubro

A partir de 15 de outubro Horário: 15h às 17h

15h às 17h Local: Cineteatro 2 de Julho (Irdeb – Federação)

Cineteatro 2 de Julho (Irdeb – Federação) Ingressos: Gratuito

⏭️Us Beatles na Varanda do SESI Rio Vermelho

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 22h

22h Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA Ingressos: R$80

R$80 Venda: Sympla

⏭️Espetáculo “Embaixo do Céu”

Data: 17 de outubro

17 de outubro Horário: 18h

18h Local: Teatro Cidade do Saber – Camaçari

Teatro Cidade do Saber – Camaçari Ingressos: Gratuito

🎨EXPOSIÇÃO

⏭️Sertão de Fé – A Fé Sertaneja nas Canções de Luiz Gonzaga

Período: Até 4 de novembro de 2025

Até 4 de novembro de 2025 Local: Espaço Uno – Rua da Ordem Terceira, 1, Pelourinho, Salvador (BA)

Espaço Uno – Rua da Ordem Terceira, 1, Pelourinho, Salvador (BA) Visitação: Segunda a sábado, das 10h às 18h

Segunda a sábado, das 10h às 18h Ingressos: Gratuito

🍭INFANTIL

⏭️GALINHA PINTADINHA - OFICIAL

Data: 18 a 19 de Outubro

18 a 19 de Outubro Horário: 15h

15h Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos: R$120 (inteira) | R$60 (meia)

R$120 (inteira) | R$60 (meia) Venda: Sympla

⏭️Vila ABCD - Festival Vilerê

Data: 18 a 19 de Outubro

18 a 19 de Outubro Horário: 17h

17h Local: Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia

Museu de Arte da Bahia - Av. Sete de Setembro, 2340, Salvador - Bahia Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) Venda: Sympla

⏭️Meet & Greet com Bolofofos

Data: 18 a 19 de Outubro

18 a 19 de Outubro Horário: A partir das 15h

A partir das 15h Local: Shopping Paralela- Praça de Eventos I, no piso L1

Inscrição: Garanta sua foto

➡️OUTROS

⏭️Mega Aulão do ENEM 2025

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 9h

9h Local: Shopping da Bahia (3º piso, entrada pelo corredor em frente ao Starbucks | Espaço do Aulão ao lado da Loja Zara )

Shopping da Bahia (3º piso, entrada pelo corredor em frente ao Starbucks | Espaço do Aulão ao lado da Loja Zara ) Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

⏭️Caminhada Patrimonial em Defesa do Abaité

Data: 19 de outubro

19 de outubro Horário: 8h

8h Local: Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto - Rua Alto da Bela Vista, 01, Itapuã

Espaço Cultural Rumo do Vento - Praça do Coreto - Rua Alto da Bela Vista, 01, Itapuã Ingressos: Gratuito

⏭️NeuroEduca Festival: O Futuro É Agora

Data: 18 a 19 de Outubro

18 a 19 de Outubro Horário: 8h

8h Local: Vila Galé Salvador, Salvador - BA

Vila Galé Salvador, Salvador - BA Ingressos: Esgotado

⏭️CAFÉ COM A ORDEM

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 9h

9h Local: Civil Towers, Salvador - BA

Civil Towers, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

⏭️Varejo Sutil, Afetividade e Sutileza ao Vender

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 14h

14h Local: Vitória Boulevard, Salvador - BA

Vitória Boulevard, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

⏭️Festiva Xangô

Data: 18 de outubro

18 de outubro Horário: 17h

17h Local: R. Mocambo, 323, Salvador - BA

R. Mocambo, 323, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

⏭️ Aulão de Zumba