Quer aprender mais sobre a Espanha? Curso une música, literatura e pintura do país
Curso no Cervantes propõe mergulho na cultura espanhola de ontem e hoje
Por Maiquele Romero*
Entre os dias 17 de outubro e 28 de novembro, o Instituto Cervantes de Salvador promove o curso España: Arte y Cultura, que propõe um percurso pelas principais expressões artísticas da Espanha, da pintura clássica de Velázquez e Goya à literatura, música, teatro e o cinema de Almodóvar. As aulas acontecerão às quartas-feiras, na sede do Instituto, na Barra, das 18h20 às 20h, de forma presencial, com duração de seis semanas.
O curso será ministrado pela professora e coordenadora acadêmica Esther Blanc, espanhola, filóloga hispânica e mestra pela Universidade de Barcelona. Segundo ela, a proposta está alinhada à missão do Instituto Cervantes, que “abrange tanto a língua quanto a cultura espanhola e hispano-americana”. Destinado a alunos com nível mínimo B1 de proficiência em espanhol, o curso promove o aprofundamento cultural e o diálogo com grandes nomes da arte espanhola.
Um mosaico cultural
Criado pelo governo da Espanha em 1991, o Instituto Cervantes tem como missão difundir o ensino da língua espanhola e promover a cultura dos países hispanofalantes. Presente em mais de 90 cidades, a sede de Salvador, inaugurada em 2007, consolidou-se como referência no intercâmbio cultural entre o Brasil e a Espanha.
O curso España: Arte y Cultura nasce dentro desse propósito. “A gente pensou nesse curso como um mosaico, um leque de produções diferentes na literatura, no cinema, na música e no teatro, bem reconhecíveis para um público razoavelmente culto e que pode ser uma temática interessante para tratar em sala de aula com os estudantes”, afirma Esther.
O conteúdo será trabalhado de forma interdisciplinar e participativa. “Os estudantes vão estar sempre em diálogo com alguns fragmentos de obras escritas, peças teatrais ou obras pictóricas, para entender a temática que estão tratando e fazer um diálogo intercultural entre a visão deles como brasileiros contemporâneos e a visão que oferece essa obra”, detalha a professora.
Para o diretor do Instituto Cervantes em Salvador, Luis Ángel Macías Amigo, o curso sintetiza a proposta da instituição. “Mais que uma aula de Espanhol, é um diálogo com aqueles que construíram a identidade cultural daquele país”. Entre os temas, o curso propõe refletir sobre figuras como Dom Quixote, Don Juan e Carmen.
Além da importância desses nomes para a identidade cultural da Espanha, Esther também destaca um ponto importante: “São emblemáticos da Espanha e da cultura espanhola, mas vão muito mais além dela, porque representam características do ser humano”.
Trocas e novas perspectivas
As turmas terão entre 5 e 15 estudantes, para garantir o caráter de troca e interação que define a proposta.
“Nosso objetivo é que todo mundo tenha uma participação ativa e que seja realmente como uma mesa redonda, onde todo mundo aprende, conversa, dialoga e participa”, reforça Esther.
O impacto esperado, segundo ela, vai além do aprendizado linguístico. A ideia é que o curso seja também um componente afetivo, em que o estudante será estimulado a aprofundar conhecimentos, ampliar horizontes e descobrir novas perspectivas.
Curso España Arte y Cultura / 17 de outubro a 28 de novembro / Instituto Cervantes (Ladeira da Barra) / Quarta-feiras das 18h20 às 20h / R$ 430 (alunos têm 10% desconto)
*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.
