Evento de terror promete arrepiar Salvador com universo dos vampiros

Acontece na capital baiana um evento que promete arrepiar Salvador. No dia 2 de novembro, será realizada a oitava edição do festival de terror “Calafrio”, a partir das 13h, na Sala de Cinema Walter da Silveira, localizada na Biblioteca Central dos Barris.

Com o tema central voltado ao universo dos vampiros e suas ramificações no cinema e na literatura, o evento contará com uma programação repleta de bate-papos, mesas-redondas, desfiles e atrações culturais.

Programação

A programação começa com um bate-papo em homenagem ao clássico dos anos 1980 “A Hora do Espanto”, filme que popularizou o gênero entre o público jovem. Em seguida, haverá uma conversa com a quadrinista baiana Dyo, que lança sua nova obra “Sete Mortes”, explorando o universo vampiresco sob uma ótica original.

Uma das mesas-redondas será composta por Ani Phantom (produtora da festa Cova em Salvador), Viviana Mata e Dani Viriato, que apresentarão o mundo dos “seres da noite” aos novatos no tema, com dicas de literatura, filmes e experiências pessoais sobre como conheceram esse universo.

O evento também contará com um painel especial sobre o aclamado filme “Pecadores” (2025), mediado por Danilo Oliveira (Cineisa Geek) e com a presença dos escritores Anderson Shon e Deco Lipe (curador da Flipelô e da Bienal do Livro em Salvador).

Desfie de cosplay e mais

Entre as atrações mais aguardadas estão o tradicional desfile de cosplay e um quiz temático dedicado aos amantes dos filmes de vampiros.

Os jurados Paulo Márcio, Rafael Botto, Carol Moura, membros do Conselho Jedi Bahia, e o escritor Daniel Cesart irão escolher, junto com o público, o melhor filme de vampiro dos anos 1980 e 1990, em uma divertida tierlist interativa.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento trará o “Cemetery Alley”, espaço dedicado a artistas locais, escritores e ilustradores, além da “Vila Macabra”, que reúne lojistas e empreendedores com produtos inspirados no universo do terror.