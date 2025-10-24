Feriadão: dicas para aproveitar o feriado prolongado em Salvador

Vista aérea da região da Barra - Foto: Reprodução internet

A trégua na chuva, que atinge Salvador desde a última segunda, 20, e o feriado prolongado para servidores públicos, celebrado dia 28 de outubro, mas antecipado pela Prefeitura e Governo para próxima segunda, 27, desenha um cenário ideal para os milhares de trabalhadores que irão desfrutar de 4 dias de descanso.

Pensando nisso, o Portal A TARDE preparou uma lista, indicando opções de lazer, com ou sem chuva, para que sua única preocupação seja escolher o melhor e desfrutar. Confira:

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cultura e História

Museu de Arte Moderna (MAM) : confira as exposições de arte contemporânea e os eventos culturais.

: confira as exposições de arte contemporânea e os eventos culturais. Igreja e Convento de São Francisco : admire a arquitetura barroca e a rica história da igreja.

: admire a arquitetura barroca e a rica história da igreja. Elevador Lacerda : pegue uma carona no elevador histórico que liga a Cidade Alta à Cidade Baixa.

Praias e Parques

A Orla de Salvador : cerca de 64 km de extensão, as praias da capital baiana oferecem lazer gratuito ao ar livre

: cerca de 64 km de extensão, as praias da capital baiana oferecem lazer gratuito ao ar livre Parque da Cidade Joventino Silva : considerado um dos mais centrais, fica entre os bairros Itaigara e Santa Cruz. O que fazer: Caminhada, corrida, ciclismo, skate, piquenique e yoga.

: considerado um dos mais centrais, fica entre os bairros Itaigara e Santa Cruz. O que fazer: Caminhada, corrida, ciclismo, skate, piquenique e yoga. Parque dos Ventos : Localizado na Boca do Rio, ao lado do Centro de Convenções. O que fazer: Esportes variados, como skate, parkour, slackline, vôlei de areia e rapel. Há ciclovia e uma área gramada para piqueniques.

: Localizado na Boca do Rio, ao lado do Centro de Convenções. O que fazer: Esportes variados, como skate, parkour, slackline, vôlei de areia e rapel. Há ciclovia e uma área gramada para piqueniques. Parque Metropolitano de Pituaçu : Uma das maiores áreas verdes da cidade, fica de frente para a orla de Pituaçu e tem entrada gratuita. O que fazer: Pedalinho na lagoa, trilhas para caminhada e ciclismo, e piquenique.

: Uma das maiores áreas verdes da cidade, fica de frente para a orla de Pituaçu e tem entrada gratuita. O que fazer: Pedalinho na lagoa, trilhas para caminhada e ciclismo, e piquenique. Jardim de Alah : Localizado na orla da Pituba , é ideal para quem busca lazer, esportes e um bom pôr do sol. O que fazer: Quadras esportivas de futebol e basquete, vôlei de praia e uma área para patins e skate.

: Localizado na orla da , é ideal para quem busca lazer, esportes e um bom pôr do sol. O que fazer: Quadras esportivas de futebol e basquete, vôlei de praia e uma área para patins e skate. Lagoa dos Dinossauros : fica no Costa Azul e é gratuito. O que fazer: Caminhadas e exercícios em meio a réplicas de dinossauros em tamanho real.

Noite e Música:

Rio Vermelho

Bairro bohemio, é um dos mais populares para quem busca bares, música ao vivo e gastronomia, concentrando grande parte da vida noturna da cidade.

Praça da Dinha : Famosa pelo acarajé, a praça reúne diversos bares e restaurantes com mesas ao ar livre. É um ponto de encontro para quem busca uma noite animada e típica.

: Famosa pelo acarajé, a praça reúne diversos bares e restaurantes com mesas ao ar livre. É um ponto de encontro para quem busca uma noite animada e típica. A Toca do Baiacú : Um dos bares mais conhecidos, é frequentado por um público eclético e costuma ter uma atmosfera agitada.

: Um dos bares mais conhecidos, é frequentado por um público eclético e costuma ter uma atmosfera agitada. Boteco do França: Bar tradicional que serve pratos de boteco com um toque mais sofisticado. É uma boa pedida para quem busca ambiente agradável e comida de qualidade.

Bar tradicional que serve pratos de boteco com um toque mais sofisticado. É uma boa pedida para quem busca ambiente agradável e comida de qualidade. A Tona Preta : É uma boa opção para quem gosta de samba e música brasileira. O bar costuma ter programação de shows às sextas e sábados.

: É uma boa opção para quem gosta de samba e música brasileira. O bar costuma ter programação de shows às sextas e sábados. Casa da Mãe : Um espaço cultural que oferece shows, gastronomia e muita música, com apresentações que vão da MPB ao samba.

: Um espaço cultural que oferece shows, gastronomia e muita música, com apresentações que vão da MPB ao samba. Blue Beach Bar : Oferece uma vista privilegiada para o mar, com música de DJ em um ambiente sofisticado. Serve drinks e pratos variados.

: Oferece uma vista privilegiada para o mar, com música de DJ em um ambiente sofisticado. Serve drinks e pratos variados. Só Shape Tabacaria: Funciona como tabacaria e espaço de sinuca, atraindo um público diversificado que busca lazer e cultura alternativa na noite soteropolitana.

Santo Antônio Além do Carmo

Este bairro histórico, com suas ruas calmas e charmosas, oferece bares que misturam o ar boêmio com a vista da Baía de Todos-os-Santos.

Bar Ulisses : Com vista panorâmica da Baía de Todos-os-Santos, serve cozinha baiana tradicional em um casarão antigo e boêmio.

: Com vista panorâmica da Baía de Todos-os-Santos, serve cozinha baiana tradicional em um casarão antigo e boêmio. Cruz do Pascoal : Local de encontro de intelectuais e artistas, é uma praça com bares animados, ideal para quem quer um chopp gelado.

Centro Histórico e Pelourinho

Apesar de ser mais agitado durante o dia, o Pelourinho também tem opções noturnas em locais específicos e seguros, especialmente durante grandes eventos.

O Cravinho : Bar tradicional no Pelourinho, famoso por sua bebida de infusão de cachaça com cravo, oferece petiscos e um ambiente aconchegante.

: Bar tradicional no Pelourinho, famoso por sua bebida de infusão de cachaça com cravo, oferece petiscos e um ambiente aconchegante. Eventos em praças e largos : Durante grandes eventos, as praças e largos do Pelourinho recebem programações gratuitas, como shows de música.

Bares com música ao vivo em outros bairros

La Bottega Bar (Pituba) : Bar de vinhos e drinks autorais que fica no terraço de uma charmosa vila. Oferece pratos que mudam semanalmente.

: Bar de vinhos e drinks autorais que fica no terraço de uma charmosa vila. Oferece pratos que mudam semanalmente. Ponte Aérea Bar (Pituba) : Ambiente descontraído, serve petiscos e pratos de chapa, com destaque para a cerveja sempre gelada.

: Ambiente descontraído, serve petiscos e pratos de chapa, com destaque para a cerveja sempre gelada. Baiano Gastrobar (Imbuí) : Bar com música ao vivo, com apresentações de samba e outros ritmos, conhecido pela casa cheia e boa energia.

Shows e eventos

Para quem busca eventos mais específicos, como shows e festas, a agenda pode ser conferida em plataformas online.

Concha Acústica: Espaço de shows que recebe artistas nacionais e internacionais.

Espaço de shows que recebe artistas nacionais e internacionais. Teatro Sesc-Senac Pelourinho : Oferece uma programação cultural variada, com peças, shows e eventos artísticos.

: Oferece uma programação cultural variada, com peças, shows e eventos artísticos. Sympla: Plataforma que lista eventos diários na cidade, incluindo festas, shows e eventos culturais. Família e Crianças

Outras Opções

Feira da Cidade : uma feira com opções de comida, bebida e artesanato local.

: uma feira com opções de comida, bebida e artesanato local. Mercado Modelo : um mercado com opções de compras e gastronomia local.

: um mercado com opções de compras e gastronomia local. Passeio de pedalinho : aproveite o passeio de pedalinho no Dique do Tororó ou em outros pontos da cidade.

Essas são apenas algumas das muitas opções de lazer em Salvador. A cidade tem muito a oferecer, então é só escolher o que mais lhe agrada.