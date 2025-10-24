PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Feriadão: dicas para aproveitar o feriado prolongado em Salvador
A TARDE preparou uma lista, indicando opções de lazer, com ou sem chuva, para esse período
Por Jair Mendonça Jr
A trégua na chuva, que atinge Salvador desde a última segunda, 20, e o feriado prolongado para servidores públicos, celebrado dia 28 de outubro, mas antecipado pela Prefeitura e Governo para próxima segunda, 27, desenha um cenário ideal para os milhares de trabalhadores que irão desfrutar de 4 dias de descanso.
Pensando nisso, o Portal A TARDE preparou uma lista, indicando opções de lazer, com ou sem chuva, para que sua única preocupação seja escolher o melhor e desfrutar. Confira:
Cultura e História
- Museu de Arte Moderna (MAM): confira as exposições de arte contemporânea e os eventos culturais.
- Igreja e Convento de São Francisco: admire a arquitetura barroca e a rica história da igreja.
- Elevador Lacerda: pegue uma carona no elevador histórico que liga a Cidade Alta à Cidade Baixa.
Praias e Parques
- A Orla de Salvador: cerca de 64 km de extensão, as praias da capital baiana oferecem lazer gratuito ao ar livre
- Parque da Cidade Joventino Silva: considerado um dos mais centrais, fica entre os bairros Itaigara e Santa Cruz. O que fazer: Caminhada, corrida, ciclismo, skate, piquenique e yoga.
- Parque dos Ventos: Localizado na Boca do Rio, ao lado do Centro de Convenções. O que fazer: Esportes variados, como skate, parkour, slackline, vôlei de areia e rapel. Há ciclovia e uma área gramada para piqueniques.
- Parque Metropolitano de Pituaçu: Uma das maiores áreas verdes da cidade, fica de frente para a orla de Pituaçu e tem entrada gratuita. O que fazer: Pedalinho na lagoa, trilhas para caminhada e ciclismo, e piquenique.
- Jardim de Alah: Localizado na orla da Pituba, é ideal para quem busca lazer, esportes e um bom pôr do sol. O que fazer: Quadras esportivas de futebol e basquete, vôlei de praia e uma área para patins e skate.
- Lagoa dos Dinossauros: fica no Costa Azul e é gratuito. O que fazer: Caminhadas e exercícios em meio a réplicas de dinossauros em tamanho real.
Noite e Música:
Rio Vermelho
Bairro bohemio, é um dos mais populares para quem busca bares, música ao vivo e gastronomia, concentrando grande parte da vida noturna da cidade.
- Praça da Dinha: Famosa pelo acarajé, a praça reúne diversos bares e restaurantes com mesas ao ar livre. É um ponto de encontro para quem busca uma noite animada e típica.
- A Toca do Baiacú: Um dos bares mais conhecidos, é frequentado por um público eclético e costuma ter uma atmosfera agitada.
- Boteco do França: Bar tradicional que serve pratos de boteco com um toque mais sofisticado. É uma boa pedida para quem busca ambiente agradável e comida de qualidade.
- A Tona Preta: É uma boa opção para quem gosta de samba e música brasileira. O bar costuma ter programação de shows às sextas e sábados.
- Casa da Mãe: Um espaço cultural que oferece shows, gastronomia e muita música, com apresentações que vão da MPB ao samba.
- Blue Beach Bar: Oferece uma vista privilegiada para o mar, com música de DJ em um ambiente sofisticado. Serve drinks e pratos variados.
- Só Shape Tabacaria: Funciona como tabacaria e espaço de sinuca, atraindo um público diversificado que busca lazer e cultura alternativa na noite soteropolitana.
Santo Antônio Além do Carmo
Este bairro histórico, com suas ruas calmas e charmosas, oferece bares que misturam o ar boêmio com a vista da Baía de Todos-os-Santos.
- Bar Ulisses: Com vista panorâmica da Baía de Todos-os-Santos, serve cozinha baiana tradicional em um casarão antigo e boêmio.
- Cruz do Pascoal: Local de encontro de intelectuais e artistas, é uma praça com bares animados, ideal para quem quer um chopp gelado.
Centro Histórico e Pelourinho
Apesar de ser mais agitado durante o dia, o Pelourinho também tem opções noturnas em locais específicos e seguros, especialmente durante grandes eventos.
- O Cravinho: Bar tradicional no Pelourinho, famoso por sua bebida de infusão de cachaça com cravo, oferece petiscos e um ambiente aconchegante.
- Eventos em praças e largos: Durante grandes eventos, as praças e largos do Pelourinho recebem programações gratuitas, como shows de música.
Bares com música ao vivo em outros bairros
- La Bottega Bar (Pituba): Bar de vinhos e drinks autorais que fica no terraço de uma charmosa vila. Oferece pratos que mudam semanalmente.
- Ponte Aérea Bar (Pituba): Ambiente descontraído, serve petiscos e pratos de chapa, com destaque para a cerveja sempre gelada.
- Baiano Gastrobar (Imbuí): Bar com música ao vivo, com apresentações de samba e outros ritmos, conhecido pela casa cheia e boa energia.
Shows e eventos
Para quem busca eventos mais específicos, como shows e festas, a agenda pode ser conferida em plataformas online.
- Concha Acústica: Espaço de shows que recebe artistas nacionais e internacionais.
- Teatro Sesc-Senac Pelourinho: Oferece uma programação cultural variada, com peças, shows e eventos artísticos.
- Sympla: Plataforma que lista eventos diários na cidade, incluindo festas, shows e eventos culturais. Família e Crianças
Outras Opções
- Feira da Cidade: uma feira com opções de comida, bebida e artesanato local.
- Mercado Modelo: um mercado com opções de compras e gastronomia local.
- Passeio de pedalinho: aproveite o passeio de pedalinho no Dique do Tororó ou em outros pontos da cidade.
Essas são apenas algumas das muitas opções de lazer em Salvador. A cidade tem muito a oferecer, então é só escolher o que mais lhe agrada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes