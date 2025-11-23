Companhia aérea sete vezes campeã do ‘Oscar da Aviação’ chega ao Brasil

Maior empresa área de lazer é autorizada a voar no Brasil - Foto: Divulgação | Air Transat

A empresa canadense Air Transat foi autorizada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) a operar seus voos internacionais regulares de passageiros e de carga no Brasil. A permissão vale somente para rotas de origem ou destino no país, vale ressaltar que ela não está autorizada a realizar voos domésticos.

No site oficial da empresa já existem passagens para ser compradas de voos partindo do Rio de Janeiro, com destino a Toronto, no Canadá. O preço inicial é de 698 dólares canadenses, que na cotação atual é R$ 2.646, com datas a partir de fevereiro de 2026.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As decolagens no Brasil estão previstas para as quartas, quintas e sábados, enquanto os voos oriundos do Canadá ocorrem às quintas, sextas e domingos.

Brasil é um ponto estratégico

O diretor de Receitas da Air Transat, Sebastian Ponce, disse ao Uol que a prioridade da empresa neste momento é "lançar com sucesso nossos novos serviços Rio de Janeiro-Toronto e Rio de Janeiro-Montreal".

"Avaliamos continuamente as oportunidades de crescimento no Brasil e em toda a América do Sul, mas não temos anúncios adicionais de rotas relacionadas ao Brasil para compartilhar neste momento", completa Ponce.

Prêmios e destinos

Nos últimos anos, a empresa cresceu como uma das mais premiadas no segmento de lazer. Visto que em 2023, 2024 e 2025 a empresa ganhou o prêmio Skytrax, considerado o Oscar da aviação, como a melhor companhia aérea de lazer do mundo.

Entre os principais destinos da empresa estão: