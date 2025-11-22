Menu
TURISMO
PARQUES

Parque brasileiro supera Disney e Universal e entra no TOP 10 mundial

Parque conquista o 2º lugar em ranking dos melhores parques do mundo

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/11/2025 - 14:32 h
Feito coloca um parque brasileiro à frente de gigantes internacionais
Feito coloca um parque brasileiro à frente de gigantes internacionais

O Beto Carrero World, localizado em Penha, Santa Catarina, foi eleito o 2° melhor parque temático do mundo, segundo uma lista do TripAdvisor baseada em avaliações do site.

O feito inédito coloca um parque brasileiro à frente de gigantes internacionais como Disney e Universal, enquanto o Ferrari World, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ocupa o primeiro lugar.

Leia Também:

Destino paradisíaco da Bahia aumentará taxa de entrada para turistas
Expande Capão estreia unindo território e práticas conscientes
Ponto turístico que Neymar amava visitar é fechado pelo Governo

No Top 10, outro parque brasileiro também se destaca, o Beach Park, em Aquiraz, que aparece na 6ª posição. Em posições menores está o Parque Terra Mágica Florybal, em Porto Alegre, na 13ª posição.

Parques mais famosos como Universal e Disney só aparecem a partir da 14ª posição, mostrando o crescimento do Brasil no setor de atrações temáticas.

Inaugurado em dezembro de 1992, o Beto Carrero foi idealizado pelo apresentador e cantor sertanejo João Batista Sérgio Murad e se tornou rapidamente o maior parque temático da América Latina.

O local ganhou atrações de marcas e personagens consagrados, como Hot Wheels, Madagascar, Shrek e Bob Esponja, e já havia sido reconhecido em listas anteriores do TripAdvisor.

O parque também conta com diversos restaurantes temáticos, entre eles o Bier Haus, que serve comida alemã; o Excalibur, com duelos medievais ao vivo; o Cowboyland; o Hot Wheels; e a área do Nerf.

