Parque brasileiro supera Disney e Universal e entra no TOP 10 mundial
Parque conquista o 2º lugar em ranking dos melhores parques do mundo
Por Beatriz Santos
O Beto Carrero World, localizado em Penha, Santa Catarina, foi eleito o 2° melhor parque temático do mundo, segundo uma lista do TripAdvisor baseada em avaliações do site.
O feito inédito coloca um parque brasileiro à frente de gigantes internacionais como Disney e Universal, enquanto o Ferrari World, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ocupa o primeiro lugar.
No Top 10, outro parque brasileiro também se destaca, o Beach Park, em Aquiraz, que aparece na 6ª posição. Em posições menores está o Parque Terra Mágica Florybal, em Porto Alegre, na 13ª posição.
Parques mais famosos como Universal e Disney só aparecem a partir da 14ª posição, mostrando o crescimento do Brasil no setor de atrações temáticas.
Inaugurado em dezembro de 1992, o Beto Carrero foi idealizado pelo apresentador e cantor sertanejo João Batista Sérgio Murad e se tornou rapidamente o maior parque temático da América Latina.
O local ganhou atrações de marcas e personagens consagrados, como Hot Wheels, Madagascar, Shrek e Bob Esponja, e já havia sido reconhecido em listas anteriores do TripAdvisor.
O parque também conta com diversos restaurantes temáticos, entre eles o Bier Haus, que serve comida alemã; o Excalibur, com duelos medievais ao vivo; o Cowboyland; o Hot Wheels; e a área do Nerf.
